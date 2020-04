Pražan přestoupil do Chodova před osmi lety a v sezónách 2015/2016 a 2016/2017 pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Ve druhé ze zmiňovaných sezón pomohl k postupu do nejvyšší soutěže i klubu kde vyrostl, tedy Ústí nad Labem. Ať už na lavičce, či v rozhodujícím pátém zápase finále I. ligy proti Hattricku Brno přímo na hřišti.

Zmíněné úspěchy, kterých dosáhl během téměř 250 zápasů v dresu Chodova, mu vynesli i reprezentační angažmá, v zimě 2018 si tak užil i světový šampionát na domácí půdě.

Krbec oblékal bílomodré barvy poslední dvě sezóny poté, co ústecký celek po roční anabázi v Superlize sestoupil zpět do I. ligy. V dresu Chodova stihl 60 zápasů, i on se díky tomu protlačil do nominace na MS 2018 konané v České republice.

"S Martinem Pražanem jsme zažili mnoho jako spoluhráči a posléze i jako trenér a hráč. Z mladíka z Ústí se na Chodově vypracoval až v člena reprezentačního týmu a má neoddiskutovatelnou zásluhu na všech úspěších posledních let," ocenil Pražanovy zásluhy nejen u dvou mistrovských, ale také u jednoho pohárového titulu, trenér Chodova David Podhráský. "Oba jsme asi cítili, že už je čas na změnu. Přeji mu hodně štěstí a doufám, že ho po návratu uvidíme opět v chodovském dresu," dodal v ohlasu pro klubový web.

"O Mikuláše Krbce jsme hodně stáli a za jeho zisk jsme byli velice rádi. První sezóna byla vzhledem k dojíždění, domácímu MS, maturitě i velkým očekáváním dost složitá. Letošní ročník byl o mnoho lepší. Přesto se rozhodl změnit dres a my jsme nikoho nenutili, aby hrál za Chodov," dodal Podhráský ke druhému ústeckému odchovanci. Ten by se měl v dresu Sparty potkat s dalším ústeckým rodákem Jakubem Kolstrunkem, s nímž zářili už během ústeckého tažení za postupem do nejvyšší soutěže.