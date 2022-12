Hosté připsali pátou výhru v sezoně a dál se drží ve vyrovnaném středu tabulky a bojují o vstupenku do play off.

"Byl to pro nás hodně klíčový zápas," uvedl manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl, jehož tým ve Frýdku-Místku prohrával už 1:2 na sety, avšak skóre a pak i výsledek otočil.„Podle očekávání to bylo nervózní utkání z obou stran, podle očekávání to byl boj, prostě taková válka mezi dvěma družstvy. Jsme upřímně rádi za dva body,“ řekl Lubomír

Vašina, trenér SKV Ústí nad Labem.Jeho protějšek Michal Provazník, trenér Black Volley Beskydy, označil ústecké vítězství za zasloužené. „Udělali prostě míň chyb a v některých chvílích se míň báli. Z naší strany chvílema dobrý výkon, ale jakmile jsme pod tlakem, tak kupíme jednu chybu za druhou a nevíme, jak se z toho dostat. Teď přijdou svátky, tak snad si srovnáme a vyčistíme hlavu a potom začneme zase od začátku,“ doufal.

„V prvé řadě obrovské zklamání, protože jsme si dneska hodně věřili doma proti Ústí, které jsme u nich porazili, ale řekl bych, že je to pořád dokolečka. My jsme schopni zabrat jeden set, soupeře zatlačit na všech herních činnostech a ten druhý jako by byl na hřišti jiný tým a najednou to nejde. Takže asi nezbývá než pogratulovat soupeři, že si na Vánoce odvážejí dva body,“ dodal Jakub Motyčka.