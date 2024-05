Druhá tenisová liga pokračovala dalšími zápasy. Ústečtí tenisté před týdnem překvapivě vyhráli na Kladně 6:3 a do tabulky si připsali důležité body. V sobotu 25. května na domácí antuce chtěli bodoval proti Plzni.

TK Ústí nad Labem – TK Slavia Plzeň. Na snímku tenista TK Ústí nad Labem Filip Dvořák. | Foto: Miroslav Vlach

Televizní rosnička předpovídala bouřky, ale na Bukově se objevilo sluníčko, očekával se vyrovnaný boj. Mladý tým kolem hrajícího trenéra a kapitána Jaroslav Vondráška povzbuzovali především kamarádi a rodinní příslušníci, mezi diváky se na chvilku objevil i slavný hokejista, který několik let prožil v NHL. Po několika hodinách mohl pochválit domácí mužstvo, které vyhrálo přesvědčivě 8:1.

Především na jedničce se hrál skvělý tenis. Oba tenisté si dlouho drželi svá podání, první set prohrál domácí Donald 5:7, soupeř (Brož) často měnil rytmus hry, jeho kraťasy byly milimetrově přesné, všechno mu vycházelo. Oba hráči se hlasitě hecovali, tlak ze strany domácího hráče ve druhém setu narůstal, po několika skvělých prohozech skončil set vítězstvím Donalda 6:1 a tenista z Plzně ztrácel půdu pod nohama. V posledním setu několik míčů zbytečně vyhodit z kurtu, podání už nebylo tak přesné, výsledek byl možná až moc krutý pro hostujícího sportovce (6:0).

Ještě jedno utkání se hrálo na tři sety, bylo určitě nejdelší. Domácí Donaldová (16) porazila Novákovou z Plzně 6:0,4:6,7:5. Za stavu 3:1 pro Ústečany dostal šanci talentovaný Filip Dvořák (16), který před týdnem vyhrál na Bukově velký turnaj dorostenců a nominoval se podruhé na Pardubickou juniorku. "Chodím druhým rokem do gymnázia v Krupce, žádný individuální plán nemám, stíhám tenis i školu. V loňském roce jsem se také probojoval do Pardubic, ale vypadl jsem hned v prvním kole. Letos bych chtěl postoupit trochu dál, tak mi držte palce. Tady hraji druhou ligu, což je především velká zkušenost," svěřoval se mladý tenista.

"Jsem moc rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, každý bod je dobrý. Chceme se udržet ve druhé lize, v loňském roce to bylo pěkné drama. Příští sobotu nás tady čeká možná rozhodující utkání s Chebem. Jsem z té tenisové partičky nejstarší (28), když mě bylo jako Filipovi, kterého dnes trénuji, tak jsem byl česká juniorská jednička. Možná, že vás překvapím, tenkrát jsem hrál třeba s Medveděvem a Zverevem. Mě to nevyšlo, oni jsou v televizi," s úsměvem vzpomínal kapitán Jaroslav Vondrášek. Přijďte se podívat, příští týden prý pršet nebude!