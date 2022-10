„Ano, byl to na obou stranách nervózní volejbal, vypadalo to spíše jako juniorský volejbal, ale jsme rádi za dva body a hurá na další zápas,“ uvedl Jiří Kořínek, kapitán SKV Ústí nad Labem, jehož tým pojede v sobotu k další venkovní výzvě na palubovku Aera Odolena Voda.

V ostravském táboře panovalo zklamání. „Tento zápas nás bude dlouho bolet. Máme utkání v moci, dodržujeme domluvené věci a pak to najednou zrušíme a začneme si hrát něco jiného. A když máme rozhodující míč v ruce, vše uděláme špatně,“ litoval ostravský kouč Richard Vlkolinský.

„Je to škoda, měli jsme dva mečboly, jeden na ruce, tam se to rozhodlo. To jsme měli zahrát líp. V zápase nevydržíme stabilně v nějakém tempu. Jsou to takový vlny, chvilku dobrý, chvilku špatný. S tím se špatně vyhrává,“ dodal pro cvf.cz Dominik Fořt, kapitán VK Ostrava.

Extraliga volejbalistů, 6. kolo:

VK Ostrava – SKV Ústí nad Labem 2:3 (17, -23, 22, -27, -11)

Rozhodčí: Grabovský, Možnár. Diváků: 225.

Ostrava: Polynski, Blažej, Mazoch, Muroň, Dvořák, Fořt, libero Vancl - Jarosinski, Vašíček.

Ústí n. L.: Lank, Bere, Sobirov, Suda, Baláž, Srb, libero Kořínek - Fišer, Kopecký, Beer.