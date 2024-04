SKV Ústí nad Labem čeká série zápasů pravdy, bitva o uhájení extraligové příslušnosti, boj o setrvání mezi tuzemskou volejbalovou elitou.

Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem, věří, že se tým v extralize díky zvládnuté baráži udrží. | Foto: Deník/Vít Černý

"Do minulého víkendu jsme čekali, kdo z finalistů druhé nejvyšší soutěže, Dobřichovice respektive Hradec Králové, do baráže postoupí. Až páté finále rozhodlo o postupu zkušeného středočeského týmu," řekl v rozhovoru pro Deník před prolínací soutěží, která začne v sobotu a neděli dvěma duely na severu Čech, manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl.

Hráči ani vedení posledního celku základní části nejvyšší soutěže si soupeře do baráže nevybírali. "Pro nás nebyla otázka, koho si přejeme. Nechtěli jsme spekulovat," uvedl šéf SKV a místopředseda volejbalového svazu.

Zdá se, že víte, do čeho jdete…

Oba soupeře jsme sledovali, trenér jezdil oba potencionální soky sledovat. Máte pravdu, oba máme nastudované.

Ale přeci jen, tajné přání jste skutečně neměli?

Hráči si trochu více asi přáli Hradec Králové, mně osobně i trenérovi to opravdu bylo celkem jedno.

Dobřichovice, celek ze středních Čech, z dob dřívějších znáte…V minulém desetiletí jsme se Sokolem nějaké baráže už sehráli, uvidíme, jakým stylem hry se bude v prolínací soutěži prezentovat. Jejich výkonnost se zásadně nezměnila, jejich hráči mají bohaté extraligové zkušenosti, ale po svých kariérách, když už upřednostnili zaměstnání před sportem, hrají volejbal už na nižší úrovni v Dobřichovicích. Avšak pozor! Hrají dobrý volejbal, jsou to zkušení, ostřílení mazáci. Naopak Hradec by sázel na mládí. Jak jsem už říkal, těžko si vybírat…

Jak probíhala příprava?

Po konci základní části extraligy jsme hráčům volno nedali, pokračovali v přípravě a myslím, že nepodcenili vůbec nic. Chystali jsme se na baráž, udělali maximum, co jsme mohli a věřím, že to dopadne podle našich představ.

Hodně napovědí už dvě víkendová utkání…

Ano, v sobotu od 17.00 hrajeme v naší hale Slunety na Klíši první zápas, v neděli už od tří odpoledne druhý a určitě se bude hrát i v pátek v Dobřichovicích.

Pokud by stav nebyl 3:0, jak by série dál pokračovala?

Ano, hraje se na tři vítězná utkání. Případný čtvrtý duel by se hrál venku v sobotu. Případný pátý zápas by se stěhoval zpět k nám v pátek 26. dubna večer.

Budete kompletní?Budeme v sestavě, která odehrála celou sezonu.

Máte představu, zda by v případě úspěchu Dobřichovice případně o extraligu vůbec stály?

Oba finalisté se do médií už před finišem první ligy nechali slyšet, že by o nejvyšší soutěž zájem měli, třebaže zatím nedokáží odpovědět na otázku, zda by dokázali garantoval licenční podmínky pro přijetí přihlášky. Tyto věci jdou ale mimo nás.

Co sérii Ústí nad Labem - Dobřichovice podle vás rozhodne?

Zdraví, aktuální forma, štěstí. Sázíme rovněž na to, že dva zápasy ve dvou dnech zvládneme lépe než starší hráči ze strany soupeře, pro které bude zátěž extrémní. Důležité bude, jak se srovnáme s psychickým tlakem a strašákem případného padá. Hodně o celé baráži napoví podle mého názoru hned první zápas.

V baráži jste přitom ani skončit nemuseli…

Před sezonou nás na poslední místo tabulky nikdo nepasoval a ni já jsem si tuto variantu nepřipouštěl… Myslím, si, že v extralize nastupovaly další týmy, které byly na srovnatelné úrovni s námi. Nakonec rozhodly dva body na posledních čtyřech místech tabulky a o našem posledním místě fakt, že nám některé zápasy podle našich představ nevyšly.