Klíčový zápas trval dvě a půl hodiny. Už v úterý rozehraje Ústí nad Labem čtvrtfinále v Českých Budějovicích.

"Skvělý postup. Po dvou hladkých setech jsme to zdramatizovali. Příbram najednou lépe servírovala a my ve čtvrtém setu nevyužili šest mečbolů. V tie breaku nám stačil jeden. Je to skvělý úspěch," řekl manažer ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl.

Předkolo play off, 3. zápas:

Příbram - Ústí n. L. 2:3 (18:25, 14:25, 25:20, 30:28, 15:17). Stav série: 1:2. Postupuje: SKV Ústí nad Labem.