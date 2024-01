Ústečtí volejbalisté nezvládli další důležitý zápas, ve 20. kole nejvyšší soutěže podlehli doma Příbrami 1:3 (-27, 19, -20, -15) a v extraligové tabulce zůstává dál poslední.

Extraliga volejbalistů, 20. kolo: SKV Ústí nad Labem – VK Trox Příbram 1:3 (-27, 19, -20, -15). Rozhodčí: Buchar, Krtička. Diváků: 653. Ústí n. L.: Pliasteskyi, Fišer, Martinez, Hulpach, Hýský, Suhan, libero Kořínek – Lank, Hendrich, Kopecký. Příbram: Ben | Foto: Deník/VLP Externista

„Bohužel, štěstí je k nám otočený zády. Samozřejmě trpělivou hrou jsme to měli ve svých rukou, kdy ve třetím setu po zakontrování soupeře, který hodně nakazil a jenom do nás dával a my jsme nevydrželi hrát trpělivě. Bez vynucených chyb úspěšnost rychle klesala a tím i naše úroveň hry. Bohužel nám nevycházelo to, co jsme si řekli, co máme blokovat, vybírat apod.. A ta trpělivost se s výsledkami ztrácí bohužel i výsledkově,” řekl trenér Ondřej Žaba.

„Za mě první dva sety super, tam se do toho trochu bohužel vložili klasicky, my víme kdo. Prostě se nám lepí smůla na paty a pak to jde klasicky do kelu. Nepřihrajeme lehký servis, máme hodně overpassů, jsme několikrát v síti. Příbram prostě trpělivou hrou vyhrála," hodnotil duel pro portál cvf.cz ústecký kapitán Jiří Kořínek.

SKV Ústí nad Labem dál čeká na třetí výhru soutěže. Tentokrát nestačil na příbramskou partu, kterou vede jejich bývalý trenér Lubomír Vašina.

„Jsme samozřejmě obrovsky rádi za tři body, protože Ústí nehraje špatně a podle mne je otázka, kdy zase vyhraje a bude mít potřebný body pro další vývoj v lize. Jsem rád, že jsme to zvládli, zejména po druhém setu, kdy jsme to dvakrát nezvládli. S pokorou bereme tři body,“ prohlásil exústecký trenér a nyní kouč VK Trox Příbram Lubomír Vašina.

„Dnešní zápas jsme opět začali velmi špatně, poslední zápasy nás to trápí. První dva sety vždy nejedeme úplně naplno a nevím, z jakého je to důvodu. Největší problém je to na podání, kde jsme byli děsní. Pak jsme se zvedli a trochu jsme si to srovnali v hlavách a myslím, že jsme pak byli lepší. Díky moc divákům, kteří za námi přijeli z Příbrami,“ dodal hostující kapitán Daniel Rosenbaum.

Rozhodčí: Buchar, Krtička. Diváků: 653.

Ústí n. L.: Pliasteskyi, Fišer, Martinez, Hulpach, Hýský, Suhan, libero Kořínek - Lank, Hendrich, Kopecký.

Příbram: Benitez, D. Rosenbaum, Ureš, Šábrt, Toman, Lyzanets, libero Verasio - Tevkun, Franco, A. Rosenbaum.