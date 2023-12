Série porážek nekončí. Ústečtí volejbalisté nezvládli ani domácí zápas se Zlínem, v duelu 15. extraligového kola podlehli 1:3 a v tabulce se propadli na poslední příčku.

Ústečtí volejbalisté (vpravo) nestačili na Zlín. | Foto: Deník/VLP Externista

„Analyzovat hru po vůbec ne špatným výkonu je těžký. Nás dostaly vlastní chyby do křeče, kde jsme jich pak nasázeli víc než soupeř. Dneska toto zapříčinilo prohru,“ řekl ústecký trenér Ondřej Žaba.

"To, že byl soupeř výborně organizovaný, klobouk dolů před trenérem a týmem. Zlín toto v jeho pojetí dotáhl k vítězství. Děkuji všem za skvělou fanouškovskou kulisu během utkání,” doplnil kouč poražených.

Jako tragický neviděl zápas ani ústecký kapitán. "Vlastně ani nevím, co na to říct. Mně nepřijde, že bychom nehráli nějak špatně. Přišlo mi, že je to o dvou třech chybách ten zápas. Zlín toho asi v důležitých momentech zkazil míň, ale zápas to byl podle mě koukatelný. Musíme jít dál a jenom tvrdou prací se dostaneme dál,“ uverdl Jiří Kořínek.

Extraliga volejbalistů, 15. kolo:

SKV Ústí nad Labem – VSC Fatra Zlín 1:3 (25:17, 23:25, 20:25, 22:25)

Rozhodčí: Emil Velinov, Michaela Hladišová. Diváků: 484.

Ústí: Ronald Martinez, Ivan Pliasteskyi, Tomáš Hýský, Navreet Singh Suhan, Ivo Hulpach, Matouš Lank, libero Jiří Kořínek. Střídal: Martin Fišer.

