Dvě výhry během posledních tří dnů katapultovaly ústecké volejbalisty z chvostu do klidných extraligových vod tabulky, SKV Ústí potvrdil čtvrteční výhru na palubovce Beskydska domácím triumfem 3:0 (18, 17, 23) nad poslední Ostravou a mohou se v klidu chystat na čtvrteční derby s Libercem.

Ústečtí volejbalisté se radují z výhry. Ostravu porazili 3:0. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Dneska všichni hráči ukázali, že vítězství se odehrává na hřišti a všichni za ním neuvěřitelně šli. V momentech, kdy tým prohrával, tak všichni na to byli naštvaný. Všechna střídání dneska vyšla,“ nešetřil chválou Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem.

Dvě výhry ho nadchly. „Věřím, že tým bude na dobrý vlně i v dalších zápasech po takhle výborně předvedených výkonech a velký díky patří celému Ústí a všem, co se podílejí na chodu a organizaci celého klubu a samozřejmě domácím fanouškům, kteří vytvořili neuvěřitelnou atmosféru a hnali nás k vítězství,“ dodal ústecký kouč.

Hosté odjížděli zklamaní. „Nedařilo se nám na servisu krom úvodu třetího setu. Domácí bojovali o každý balon. My jsme bohužel nedokázali vzdorovat,“ litoval ostravský trenér Dariusz Luks.

„Od nás to byl dneska bohužel hodně špatný výkon. Začalo to hned prvním setem, kdy jsme nehráli to, co jsme chtěli. Chtěli jsme naletět na soupeře, ale bohužel jsme byli hodně posraní. Domácí hráli agresivně a šli si za vítězstvím,“ konstatoval pro portál cvf.cz ostravský kapitán Jakub Dvořák.

SKV Ústí nad Labem – VK Ostrava 3:0 (25:18, 25:17, 25:23)

Rozhodčí: Kvarda, Marschner. Diváků: 427.

Ústí n. L.: Ivan Pliasetskyi, Martin Fišer, Navreet Singh Suhan, Ivo Hulpach, Matouš Lank, Marek Beer, libera Jiří Kořínek, Radek Martinák - Olson Levi Peterson, Denis Hůlka.

Ostrava: Matouš Vancl, Jakub Dvořák, Lubomír Mazoch, Tymur Tsmokalo, Mark Olsen, Dawid Pawlun, libero Jakub Motyčka - Jakub Pelikán, Matěj Resl, Filip Jarosinski.