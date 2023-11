Na čtvrtý pokus to vyšlo! Ústečtí extraligoví volejbalisté ve čtvrteční předehrávce 13. kola nejvyšší soutěže poprvé v letošní sezoně vyhráli, porazili Beskydsko 3:1 na sety a mohou se soustředit na sobotní domácí zápas s poslední Ostravou (17.00).

Ústečtí extraligoví volejbalisté ve čtvrteční předehrávce 13. kola nejvyšší soutěže porazili Beskydsko 3:1. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Na svůj tým jsem hodně pyšný. Ustáli jsme tlak, ustáli jsme dobré podání soupeře, který byl na nás hodně připravený, ale jsem dnes skutečně hodně hrdý na kluky, za ten disciplinovaný, vyspělý výkon. Doufám, že budeme lepší a lepší a vychutnáme si další vítězství. Dneska hráli obzvlášť dobře náš univerzál a nahrávač, které chci pochválit,“ řekl Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem.

Venkovní výhra za tři body, to se počítá. „Jsme neskutečně rádi za tři body, protože v Beskydech jsme v minulosti moc často nevyhrávali. Musím pochválit kluky, že udrželi servis, klidnou hlavu a vyhráli jsme zaslouženě,“ přidal ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Michal Provazník, trenér Black Volley Beskydy, ústecké partě k prvnímu vítězství gratuloval. "Bylo naprosto zasloužené. Hráli s větší chutí, s větším nasazením, skoro nekazili. My jsme se na svoje body museli nadřít, udělali jsme obrovské množství nevynucených chyb a přišlo mi, že čekáme, že se to vyhraje samo, což se samozřejmě samo nevyhraje. Takže dostali jsme facku a buď se z ní poučíme nebo to bude špatné.“

„Za nás velké zklamání. U mě to bylo hlavně v prvním setu, kdy jsem nesložil ani balón, takže jsem moc klukům nepomohl. V druhém setu jsme se zvedli, hráli jsme více to svoje, ale pořád si myslím, že to nebylo to, co jsme ukázali proti Příbrami. Ty další dva sety byli celou dobu nad námi a my jsme na jejich hru neměli odpověď," dodal kapitán poražených Marek Perry.

Extraliga volejbalistů, předehrávka 13. kola:

Black Volley Beskydy – SKV Ústí nad Labem 1:3 (17:25, 26:24, 20:25, 20:25)

Rozhodčí: M. Možnár, L. Spáčil. Diváků: 135.

Beskydsko: Mišek, Koloušek, Guimaraes, Perry, Benda, Danylov, libero Ptáček - Krejčíček, Klimeš, Sztolarik, Mečiar.

Ústí n. L.: Beer, Pliasetskyi, Fišer, Suhan, Hulpach, Lank, libero Kořínek - Hůlka, Olson.