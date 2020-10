„Za další tři body jsem strašně rád. První set nám vyhrál zápas,“ řekl ústecký kapitán a klíčový nahrávač týmu Lubomír Bartůněk.

Ústečtí v úvodní sadě prohrávali už 4:11, přesto ji získali. „Opět jsme odehráli kvalitní a bojovný zápas. Pro mě jako trenéra je to stejně důležité jako tři body. Těžký direkt, který jsme dostávali do stavu 4:11 v prvním setu, jsme ustáli a víra všech ve vítězství se obrovsky zvedla,“ uvedl pro web volejbalové federace ústecký trenér Lubomír Vašina a jedním dechem dodal: „Jsem rád, že kolektiv podporuje hráčské individuality a obráceně. Kéž to takto vydrží co nejdéle. Je to příjemné a povzbuzující.“

„Ústečtí dnes předvedli výkon na vysoké úrovni a dotáhli to ke třem bodům. My bohužel zatím máme problémy dobře rozehrané sety zvládnout a vyhrát je,“ litoval kapitán poražených Martin Hladík.