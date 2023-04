Basketbalisté Ústí nad Labem už týden znají svého soupeře pro čtvrtfinále. Stále ale nevědí, zda začnou play-off doma či v Pardubicích. Naopak Děčín už má jistotu třetí příčky a tedy i domácího prostředí, ovšem stále čeká na jméno svého protivníka.

Basketbalisté Sluneta Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Ústí urvalo důležitou výhru v Ostravě v poměru 94:87, díky níž, a zároveň porážce Pardubic v Děčíně, je stále ve hře o čtvrtou pozici, zaručující domácí start do čtvrtfinále. „V Ostravě se nehraje lehce. Tým Adama Cholevy letos hraje velmi dobře. Ráz utkání tomu dal začátek, kdy jsme měli výborný nástup. Pak se rozehrály domácí opory v čele s Morganem. Ale my jsme byli přeci jen konzistentnější a zaslouženě jsme vyhráli. Pro naši psychiku důležité vítězství, jelikož stále bojujeme o 4. místo,“ byl si vědom také trenér Severočechů Jan Šotnar.

V posledním kole musí jeho celek zvítězit na palubovce Brna, jemuž už ale teoreticky o nic nejde, neboť už nemůže kvůli horšímu vzájemnému zápasu předstihnout první Nymburk, ale zároveň už ho nemůže díky stejnému kritériu sesadit třetí Děčín. Zároveň pak potřebuje porážku Pardubic v Nymburce.

Děčínská tajenka je daleko složitější. Jak bylo řečeno, Válečníci mají jistou třetí příčku, přivítají tedy šestý tým dlouhodobé části.

Tím ale může být Opava, Ostrava i Kolín, všichni tři mají v tuto chvíli shodnou bilanci 16 výher a 19 porážek. Kolín hostí Ostravu, je tak jasné, že nedojde na minitabulku tří týmů. Navíc Opava míří do Děčína. Pokud tým Tomáše Grepla zvítězí, je jisté, že se utká s vítězem duelu Kolín-Ostrava.

Naopak pokud padne, je jisté, že ho bude čekat cesta do Slezska. V případě kolínské výhry totiž hovoří vzájemné zápasy Opavy a Kolína pro první jmenovaný celek, Slezané by se tak udrželi na šesté pozici. Pokud by uspěla Nová huť, která po dlouhé době ve slezských derby kralovala, odsune sice Opavu na sedmou příčku, ovšem dlouhá cesta, tentokrát do Ostravy, Děčín stejně nemine.

Greplův soubor je posílený výhrou nad Pardubicemi, navíc je konečně takřka v plné síle. „Jsem rád, že jsme byli v takřka kompletní sestavě, protože všichni marodi se už vrátili. Naopak bohužel chyběl Nichols, který nemoc dostal zatím jako poslední. Celý týden jsme tedy celkem slušně, v porovnání s minulými týdny, trénovali, což se projevilo v utkání, kdy jsme měli trochu těžší nohy,“ ličil děčínský kouč po posledním vítězství.

„Za výhru jsme moc rádi, vydřeli jsme ji až v závěru, protože Pardubice hrály velmi dobře. A porazit někoho čtyřikrát v sezóně, to není vůbec nic jednoduchého. Musím před svými hráči smeknout, protože Pardubice mají dobrý tým,“ pochvaloval si spokojeně.