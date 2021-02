Ústí čeká Aero, odveta poháru. „Chceme Final 8,“ má jasno Přikryl

Cesta do vysněného Final 8 Českého poháru v Karlových Varech se zdá být téměř volná. Ústečtí volejbalisté na ni vykročili v úvodním duelu 3. kola vítězstvím 3:0 v Odolena Vodě. „Doma nám dnes stačí proti Aeru každá výhra, dokonce i porážka 2:3. Pokud by hosté vyhráli za tři body, přišel by na řadu zkrácený zlatý set,“ nastínil alternativy Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí.

Volejbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Domácí premiéra tak čeká víkendovou reprezentační posilu Matěje Šmídla, jenž už byl u úterní výhry. „Narychlo naskočil na post univerzála. Předvedl výborný servis, naskládal několik es, byl dobrý na bloku. Rezervy jsou ještě v souhře s nahrávačem, ale po dvou trénincích to nemohlo být ani jinak a vše je otázka času. Potvrzuje pověst tvrdého útočníka. Jeho výkon půjde ještě nahoru.“ Úvodní bitvu rozhodla koncovka prvního setu. „Byly tam emoce, agresivita, ale v dalších sadách jsme kralovali. Chceme postoupit mezi posledních osm, což se nám roky nepovedlo. Kvůli covidu se uskuteční play off závěrečný turnaj 20. až 22. února v bublině. Nás by ve čtvrtfinále čekalo Kladno,“ dodal Přikryl.