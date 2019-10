Sluneta bude usilovat už o čtvrtou výhru v řadě, když před NBL stihla ještě odehrát dvě utkání Alpe Adria Cupu – v prvním domácím zápase si poradila s Osijekem a v druhém pak zaskočila Válečníky v Děčíně. Domácí soutěž pak zahájila zmiňovanou těsnou výhrou v Brně (91:88).

„V prvním utkání ligy se nám sice podařilo získat na palubovce Brna dva body, ale naše hra neodpovídala zdaleka našim možnostem. Proti Olomoucku musíme předvést značně lepší výkon,“ řekl bez servítek ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Olomoucko bylo v loňské sezóně bronzové, když si v sérii o 3. místo poradilo s právě s ústeckým přemožitelem v play off Svitavami. Navíc se mu podařilo udržet střelce Douglese, který se prezentoval na domácí palubovce v rámci prvního kola proti Sokolům 18 body a 21 doskoky.

Za hosty nastoupí i reprezentant Lukáš Palyza, který se účastnil nedávného světového šampionátu.

„Náš středeční soupeř se může i letos pyšnit velkou útočnou silou. Není možné se soustředit pouze na pár jedinců. V první řadě musíme zastavit přechod do rychlého protiútoku. V postupném útoku pak eliminovat výhodu z kombinace pick and roll a pohlídat si obranný doskok. Věřím, že první domácí utkání naplní halu a my naše fanoušky odměníme kvalitním výkonem,“ prohlásil Pištěcký.

„Olomoucko má obrovský útočný potenciál, takže to bude o naší obraně,“ přidal ústecký pivot Ladislav Pecka.