„Do Příbrami jsme jeli trošku s obavami, byli jsme nervózní, ale zvládli jsme to na výtečnou. Hráli jsme dobrý nátlakový volejbal, soupeř dělal zákonitě chyby a výsledek 3:0 hovoří jednoznačně,“ pochvaluje si předseda ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Pro Severočeši to byl pátý zápas během dvanácti dnů. Ani teď si svěřenci trenéra Lubomíra Vašiny moc nevydechnou. Do Vánoc stihnou tři duely. V pátek jede Ústí do Prahy, v pondělí se představí v televizním utkání v Odoleně Vodě a o den později hostí silné Karlovarsko.

„Čeká nás drsný program,“ ušklíbne se Přikryl. „Chtěli bychom pokračovat v dobrých výsledcích, ale čekají nás týmy ze špičky tabulky poskládané z reprezentantů a s velkými ambicemi,“ konstatuje. „Praha nám poslala luxusní vizitku, když porazila 3:0 top tým hrající pravidelně evropské poháry České Budějovice. To není povzbuzující. Navíc nejsme úplně zdravotně v pohodě, trenér hledá sestavu, tak uvidíme, jak obstojíme,“ krčí rameny šéf třetího týmu extraligy.

Severočeši odehrají poslední zápas dva dny před Štědrým dnem, potom znovu nastoupí až 9. ledna v Brně. „Přestávku využijeme k dočerpání jak psychických, tak fyzických sil. Po Novém roce už bychom měli najet na klasický rozpis zápasů, který byl daný před sezonou,“ doplňuje předseda Přikryl.

Streamy z ligy mohou fanoušci sledovat na internetu.