Ústí chce odvrátit konec, mistr bude ladit formu na evropskou bitvu

Pokusit se o senzaci, vyhrát a natáhnout sezonu alespoň do pátku, do případného čtvrtého střetnutí. To je jasný cíl ústecké Slunety před dnešním třetím čtvrtfinálovým utkáním Národní basketbalové ligy proti obhájci titulu z Nymburka.

Basketbal ilustrační. | Foto: Karel Dvořáček/Sporty Ústí

Poslední mistr zvládl oba domácí duely s přehledem, dnes chce (od 18.00) postup dotáhnout na severu Čech. Sluneta se nevzdává. „Ačkoliv prohráváme v sérii 0:2, jsme odhodláni na domácí palubovce uspět. Musíme se poučit z chyb, které jsme vyrobili na palubovce Nymburka a do utkání jít opět s vědomím, že nemáme co ztratit,“ řekl ústecký kouč Jan Šotnar, jenž bude mít k dispozici kompletní kádr. „Není se nač šetřit, karty jsou jasné dané a my teď musíme udělat vše, abychom odvrátili konec sezony a prodloužili sérii,“ uvedl ústecký pivot Ladislav Pecka. Permanentkáři Army mohou na utkání s Prostějovem! Co musí splnit? Přečíst článek › Nymburk ale nehodlá sérii prodlužovat, jelikož už v pondělí bude cestovat na Final 8 Ligy mistrů do Ruska. Do zápasu jde v plné síle až na zraněného Martina Kříže. „I přes jasné výhry doma nehodláme nic podcenit a chceme potvrdit očekávání, že sérii rychle ukončíme. Kromě toho se ale chceme soustředit i na zlepšení herního projevu, který zvláště ve druhém zápase nebyl takový, jaký si představujeme. Mělo by to pro nás být poslední utkání před Final 8 Ligy mistrů a podle toho k tomu přistoupíme,“ uvedl Aleksander Sekulič, asistent trenéra Nymburka. Kliky už při rozcvičce radši dělat nebudu, vtipkoval Haiblík, jenž vysklil desku Přečíst článek › Hráči favorita třetí duel série po výhrách 99:61 a 105:82 nepodcení. „Do každého zápasu chceme jít stejně. Od první minuty běhat a nedovolit soupeři nic většího. V únoru v Ústí jsme ale umožnili soupeři se chytit a zlobil až do konce. To se teď nestane. Náš cíl je ukončit sérii už teď a hrát tak, jak budeme chtít hrát v Lize mistrů a jak jsme odehráli první poločasy doma,“ podotkla jedna z opor Luboš Kovář. Ústecký trenér Jan Šotnar misi na lavičce začínal právě proti Nymburku. Dnes proti stejnému soupeři může sezonu také ukončit.