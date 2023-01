V říjnu jste doma brněnského soka porazili poměrně s přehledem 3:1, tentokrát jsme v moravské metropoli nezískali ani set (-15, -23, -20)…

Do Brna jsme jeli s nadějí, že tam nějaký bod na moravském poli zkusíme vydolovat. Doma jsme vyhráli 3:1 a věřili si, ale sobotní zájezd pro nás dopadl hodně špatně. Porážku 0:3 jsme popravdě nečekali. Teď máme co napravovat…

Rozestupy mezi mužstvy jsou minimální, je jasné, že se o vstupenky do play off bude bojovat až do posledního kola, že?

Tabulka nevypadá bodově ani po naší porážce v Brně tragicky, protože konkurenti hráli spolu a logicky někteří také ztratili, ale los v závěru dlouhodobé části nás straší. Pět zápasů pravdy, ale doma máme top týmy, naopak ti slabší nás čekají venku a to nám do karet nenahrává. Trošku si komplikujeme situaci. Chceme být minimálně v předkole a někde body musíme prostě získat.

Šanci budete mít už v sobotu, kdy přivítáte v dobré formě hrající Aero Odolena Voda…

Ano, narazíme na našeho letitého soupeře z trasy D8. My jsme tam poslední dvě tři sezony jezdili pro výhry, ale tentokrát jsme tam na podzim jednoznačně 0:3 prohráli a tak máme Aeru co vracet. Odolka drží šesté místo a může myslet i na posun výš. Určitě si k nám přijede pro body, my naopak chceme napravit, jak už jsem říkal, dojem z Brna. Pokud neuspějeme, tak se budeme propadat, což nám není po chuti…

Naštěstí vám nehrozí ani účast v baráži, neboť na poslední Ostravu máte k dobru 12 bodů.

Matematická možnost, že by nás Ostrava dohnala, sice ještě je, ale já nepřepokládám, že by tolik bodů uhrála. My se ale chceme bavit o play off, na to jsme kádr před sezonou stavěli. Nechceme, aby bylo za chvíli po sezoně.