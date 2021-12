Ústečtí borci sehráli v Ostravě bojovné pětisetové utkání trvající více než dvě hodiny. „Dobré vítězství v pěti setech pro nás. Vedli jsme 2:0, ale lehkovážností jsme pustili Ostravu zpět do zápasu. V každém případě soupeř nesložil zbraně, což je chvályhodné. Divácky atraktivní volejbal to sice nebyl, ale dva body bereme rádi," přiznal Lubomír Vašina, trenér SVK Ústí nad Labem.

Podle ústeckého kapitána Kořínka vyšel hostům ze severu Čech úvod. "První dva sety byly z naší strany výborné. Pak nechápu, proč najednou neuhrajeme jediný bodový balon a soupeře znovu pustíme do hry. Můžeme být rádi za dva body,“ přidal Jiří Kořínek.

"Nám slouží ke cti to, že jsme za stavu 0:2 na sety zápas nevzdali a dále jsme bojovali. Mám výtky k dodržování taktických pokynů při různých herních variantách. Cením si nasazení hráčů, ale prohra bolí," přiznal domácí kouč Richard Vlkolinský.

Dál se hledají i Liberečtí. Ti před několika dny po necelých třinácti letech odvolali hlavního kormidelníka Michala Nekolu, ale ani zaskakující asistent mužstvo na Aeru neprobudil. „V dnešním utkání jsme tahali za kratší konec a je škoda, že jsme se s Vodolkou nedostali do koncovek," uvedl Vladan Merta, současný trenér VK Dukla Liberec.

"My více než soupeře, tak spíše řešíme sami sebe, potkalo nás hodně zranění a furt se s tím pereme, tak doufám, že z toho najdeme brzy nějakou cestu,“ uvedl liberecký kapitán Jakub Veselý.

„V posledním zápase první poloviny jsme v domácím prostředí chtěli jednoznačně vyhrát proti Liberci, a to jsme s plnili za tři body. Ale výkon našeho družstva může být jednoznačně lepší, ale naštěstí dnes na oslabený Liberec to stačilo, za což jsme rádi, protože dnes se slavilo také v Odoleně Vodě 60 let od založení klubu. A tato oslava po vítězném utkání bude určitě příjemnější," uvedl pro portál cvf.cz Martin Kop, trenér Aero Odolena Voda.

V 16. kole nejvyšší soutěže žen se bude duel Dukla Liberec - Šternberk dohrávat až osm dní před Štědrým dnem, a tak se do čela tabulky dostala díky výhře na Olympu ostravská parta. Celek Králova Pole i v obměněné sestavě doma přehrál Frýdek-Místek, Olomouc si veze vítězství z palubovky brněnských Šelem, stejně jako Prostějov z Přerova. Bez překvapení.