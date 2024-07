"Pro nás to byl první přátelák po zhruba pěti trénincích v hale, kde jsme začali trénovat až na konci června. Teprve den před utkáním jsme na tréninku zkoušeli nové obranné rozestavení, které jsme si dnes vyzkoušeli i přímo v zápase. Musím říct, že to bylo velice slušné až na prvních deset minut, kdy jsme měli trochu těžší nohy. Pak jsme ale trochu přebrali otěže zápasu, ačkoliv poslední desetiminutovku nám trochu docházel dech," hodnotil ústecký lodivod samotné utkání.

V něm Ústí nepodalo špatný výkon, výsledek byl otevřený do posledních sekund, až v čase 59:57 přidala Lípa pojistku do prázdné branky. Ani jeden z celků nehrál ještě v kompletní sestavě, domácí trefy tak obstarali Pavelka, Weber, Vlček a Kužel. Za hosty se prosadili Šindelář, Piškula, Stárek, Hurt a také dva exústečtí hráči Pšenička a Vavruška.

Florbal Ústí - Česká Lípa, příprava 2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

"Řekl bych, že první třetina se nám moc nepovedla, byli jsme takoví ospalí. Ve druhé Ústí trochu přitvrdilo, byli silnější, v závěrečné periodě mě překvapili naši mladí hráči, kteří rozhodli, hráli výborný zápas. Poté jsme se dokázali i díky morálu trochu zvednout a zápas otočit," uvedl za hosty Václav Vavruška.

"V této fázi přípravy to pro nás byl velice slušný zápas proti celku ze Superligy, který je od začátku přípravy na hokejkách, což bylo od začátku vidět. I my jsme se ale dokázali dostat do zápasu, ukázalo nám to, že je na čem pracovat, ale že jdeme správnou cestou," doplnil na závěr Stummer.

Jeho svěřence čeká další zápasové vytížení až 1. srpna, kdy je na programu odveta v České Lípě, poté mají na programu pražský turnaj Czech Open. "Ve skupině máme dva prvoligové konkurenty, Chomutov a Gullivers Brno, a také švédskou Umeu," přiblížil Stummer soupeře na akci, která je v plánu od 8. do 11. srpna.

Českolipští hrají už příští týden s Libercem, následovat bude domácí odveta s Ústím.