Ústečané se mohou těšit na další velkolepou karatistickou akci. V sobotu se do severočeské metropole opět sjedou bojovníci z desítky různých zemí na 51. ročník Grand Prix Northbohemia. Vůbec poprvé se akce přestěhuje ze Sportcentra Sluneta na zimní stadion.

Karatisté Sport Unionu Ústí n. L. na NP 2019 v Praze. | Foto: Josef Rajchert/Sport Union

„Hala Sportcentra Sluneta je výborná, ale nám již prostorově nestačí“, řekl ředitel soutěže Josef Rajchert. „Díky podpoře města jsme se mohli rozmáchnout do prostor zimního stadionu. Bude to pro nás organizační novinka, ale jistě to zvládneme a nabídneme téměř sedmi stovkám soutěžících větší prostorový komfort.“ Do soutěže se zatím přihlásili závodníci z Indie, Saudské Arábie, Rakouska, Slovenska, Německa, Arménie, Angoly a nejpočetněji z Ukrajiny.