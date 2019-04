Ústecké plavání má za sebou další skvělý víkend. Ústecká akademie plaveckých sportů uspořádala už šestý ročník Velké ceny Ústí nad Labem v plavání a opět na něm nechyběla tuzemská špička.

Mezi hlavní taháky patřila účast hvězdných českých plavkyň Simony Kubové (rozené Baumrtové) a Petry Weber (rozené Chocové). Kubová ovládla prestižní Memoriál Zdeňka Vaněčka, na 200 metrů volným způsobem zaplavala 2:02,42, což jí stačilo na zlato. Weber pro změnu ovládla 50 metrů prsa (31,73) a také 50 metrů motýlek (27,68), kde za ní Kubová zaostala o patnáct setin sekundy. Třetí skončila ústecká plavkyně Daryna Nabojčenko (28,32).

Dechberoucí souboj si obě české hvězdy schovaly na trasu 50 metrů volným způsobem. Nakonec kralovala Kubová, která časem 26,62 o pouhých sedm setin předstihla českolipskou sokyni.

VOJTĚCH JANEČEK SE KVALIFIKOVAL NA ME

Obrovská radost ale vypukla i v ústeckém táboře. Domácí Vojtěch Janeček zaplaval na 50 metrů prsa čas 28,70 a s přehledem tak splnil kvalifikační limit na juniorské ME v Kazani.

„Jsem nadmíru spokojený, doufal jsem, že se mi doma povede limit splnit, ale že to bude až takhle dobré, tomu jsem nevěřil. Můj cíl byl 29,11, nakonec jsem byl o čtyři desetiny rychlejší, což je hodně. Mám i osobák, rok jsem takový čas nezaplaval, navíc to všechno na domácí půdě, takže paráda,“ líčil šťastný plavec. „Loni mi o dvě setiny uteklo semifinále, takže ve svém posledním roce mezi juniory bych rád alespoň do finále,“ nadhodil své cíle pro závody.