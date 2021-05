Jedním z nejmocnějších lidí českého volejbalu se už brzy stane zkušený ústecký manažer MIROSLAV PŘIKRYL. Na sobotní valné hromadě v pražském Hotelu Pyramida dostal od 144 delegátů nejsilnější mandát a na nadcházejícím ustanovujícím zasedání bude definitivně potvrzen do role místopředsedy Českého svazu volejbalu!

„Přímé volby na post předsedy jsem se vzdal a následně jsem byl zvolen s nejvyšším počtem hlasů do jedenáctičlenného výboru,“ řekl na úvod rozhovoru pro Deník jeden z původních tří kandidátů na post nejvyšší Miroslav Přikryl (na snímku), krajský šéf a manažer extraligového klubu SKV Ústí nad Labem.

Pakosta obhájil post svazového šéfa

Delegáti valné hromady volejbalového svazu volili předsedu a členy Statutárního orgánu ČVS (dříve Správní rada). Ze 146 delegátů se zúčastnilo 144.Na další čtyři roky zvolili do svého čela Marka Pakostu, který post obhájil.Do statutárního orgánu ČVS byli zvoleni ústecký manažer a šéf krajského svazu Miroslav Přikryl, dále Jakub Novotný, Martin Gerža, Vít Mařík, Radek Hacaperka, Tomáš Zedník, Petr Juda, Jakub Lejsek, Roman Macek a Vavřinec Pečinka.

Marek Pakosta obhájil, vaše role na volejbalové scéně pak významně posílila!

Nový výbor bude místopředsedu na ustanovujícím zasedání teprve schvalovat, ale byl jsem navržen. Zatím to není oficiální.

Jaké máte pocity?

Pokud potvrzen budu, tak bych rád hrál významnou roli. Všechny gesce se budou přiřazovat novým nebo staronovým členům a jsou tam i nové kompetence, které musíme ještě nastudovat. Na ustanovující jednání se chci připravit a představit vize.

Už víte, na co se zaměříte?

Zatím nejsem tak dalece obeznámen s problematikou, ale zajímají mě aspekty v řízení krajů a ekonomika. Z pozice místopředsedy bych měl zasahovat do jisté míry do všech úseků. Dostal jsme nejvíc hlasů, mám silný mandát, nerad bych to prokaučoval, promarnil. Vše se bude řešit – například reprezentace, mládežnický volejbal, beach. Nějaké zkušenosti mám a rád bych přenesl i nějaké sporné ohlasy z volejbalového prostředí, které nyní nemají na svazu slyšení. Teď je čas na přípravu, přesný termín zasedání proto zatím není určen.

Dotkne se vaše nová role nějak ústeckého volejbalu?

Je to moje dítě, nechci ho upozaďovat. Měl bych si na něj najít čas.

Právě teď je období, kdy jsou v plném proudu přestupy, kluby zbrojí na nadcházející sezonu. Jaká je situace po vynikajícím ročníku třetím místě v Českém poháru a pátém v extralize v SKV?

Pracuji na doplnění kádru. Jsme ve fázi, kdy k nám přicházejí hráči na hostování, proto jsme primárně museli čekat na reakci mateřských klubů.

Jasný je odchod Bartůňka do Liberce, skončil zkušený Kramar, odletěli cizinci. To byly klíčové opory úspěšné party…

S Duklou jsme se po odchodu Bartůňka domluvili na ročním hostování Srba. Je to juniorský reprezentant, je v nároďáku do 23 let a už nakoukl i do A týmu. Předpokládám, že u nás dostane prostor dalšího růstu. Na klíčové pozici tak budeme mít dravé mládí – Srba a Kasana, který naskočí do třetí sezony. Pro oba bude nový ročník ligy výzva a svedou boj o post jedničky.

Nahradit ale mazáka Bartůňka, jednoho z nejlepších v tuzemsku…

Jasný, Bartůňka jen tak rychle nikdo nenahradí… Ale podle mě mají potenciál a budou časem přebírat role těch hlavních.

Jak obsadíte blokařské posty?

Potřebovali jsme doplnit, proto přichází další juniorský reprezentant Baláž – další mladá puška. Je pravda, že si v minulé sezoně moc nezahrál, ale byl v top týmu, kde jeli ve všech zápasech na doraz. Karlovy Vary vyhrály dlouhodobou část o jediný set, výhodné postavení před play off jim pak pomohlo i k titulu. K nám jde za větší herní praxí ochotně a rád. Určitě bude jeden z trojice vedle Beera a Tibitanzla. Také on by tady měl růst v kvalitního blokaře a reprezentanta. Otevřená je budoucnost Vodvárky. Pokud bude zájem jeho i ze strany trenéra Vašiny o čtvrtého do party, měl by pokračovat i on. Řešíme to.

Noví hráči přicházejí jen na hostování, není to problém? „Záplata“ na jednu sezonu?

Tohle řešíme každý rok, není to nic nového. Vždycky jsme z prozaických, tedy ekonomických, důvodů mladým hráčům šanci dávali. Oni ji chtějí využít a my z toho pro výkonnost klubu těžit. Je to logické. Pokud se finančně nebudeme stabilizovat silným partnerem z neveřejných peněz, tak jiná cesta není. Nám se jí najít nedaří a nejsme v Ústí nad Labem jediní. Kvitujeme podporu města, kraje, podporu mládeže od Národní sportovní agentury. Klub má ekonomickou stabilitu, ale bez silného sponzora z privátní sféry není možné hrát dlouhodobě o vyšší posty. Poslední sezona pro nás byla nejlepší za poslední dekádu.

Smečaře máte z vlastní líhně, potažmo z mladých hráčů, kteří v kádru už působí: Lank, Koloušek, Kobolka a Šídlo.

Tady ta kvalita v podobě loňských cizinců, i když stávající naši mladí mají budoucnost, aktuálně zatím není. Pokud chceme usilovat o play off, musíme být v kontaktu jak s Bornemannem, tak Parraguirrem, případně jinými hráči a pokusit se kádr doplnit.

Jaká je situace loňských legionářů z Kanady a Chile, kteří si v Ústí nad Labem udělali skvělé jméno?

Ani jeden k dnešku nemá podepsaný kontrakt, my o ně zájem máme a jsme v kontaktu. Oni mají čas, mají jiné nabídky a rozhodují se. Nám čas naopak utíká a do konce května chceme tým na extraligu sestavit a stabilizovat.

Závěr sezony (ne)odehrál po návratu z Belgie a konci v Lize mistrů zraněný Šmídl. Jaká je situace kolem něj?

Je v zahraničí, jsme v kontaktu na dálku a i jeho návrat k nám je také ve hře. Čekáme, jak to dopadne, i on má agenta a spousta nabídek z dalších klubů. Nic není uzavřeno, ale v tomto případě jsme spíše na začátku.

Mazáky nahradí mladé pušky. Zkušenost vystřídá elán

Podle slov manažera ústeckých extraligových volejbalistů Miroslava Přikryla musí být každý úspěch po zásluze potrestán. To se po úspěšné sezoně v SKV stalo – někteří hráči odešli za větší výzvou, jiní čekají na lepší nabídku.

Ústečtí tak okysličí kádr mládežnickými reprezentanty, kteří mají chybějící zkušenosti nahradit na svém hostování elánem. „Vyhrát“ se mají liberecký nahrávač Jiří Srb a blokař Radek Baláž (vpravo), který na rok přichází z Karlovarska.