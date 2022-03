Ústí je v rozkladu. Lazaret. Už sedm volejbalistů před play off složila chřipka

Ústecký volejbal postihla den před vstupem do play off těžká rána. Už sedm hráčů vyřadila ze sobotního úvodního čtvrtfinále v Českých Budějovicích hřipka, nachlazen je i trenér Lubomír Vašina. K duelu s Jihostrojem tak ústecký SKV pocestuje zřejmě jen v šesti hráčích! "V takovém počtu, kdy během dvou dnů začali kluci takto odpadat, to se mi za celou kariéru nestalo," přiznal manažer ústeckého klubu Miroslav Přikryl.

Zápas druhého předkola play-off extraligy volejbalisté VK Ostrava - Ústí nad Labem 3:1, které se hrálo 18. března 2022 v Ostravě. Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný | Foto: Deník/VLP Externista

"Je to divná zpráva před vrcholem sezony, ale stalo se. V sérii nejsme favoritem, chceme Budějovice potrápit, překvapit, ale v této konstalaci se nám to asi nepodaří. Cestujeme za zázrakem, dáme šanci hráčům, kteří jinak tolik nehráli a uvidíme, jak se s tím popasují," uvedl šéf klubu. Hráči podstoupili vyšetření, o covid se nejedná. "Sedm hráčů onemocnělo infekční chorobou. Na tréninku nás je jen šest. Podle řádu bude šest lidí na sehrání stačit. Snad ještě někoho uzdravíme a snad budeme důstojným soupeřem. Dnes byli všichni u lékaře, naděje na návrat na palubovku je malá, horečka bude trvat čtyři pět dní. Budeme se snažit do úterka dát dohromady a na tento zápas číslo dvě a doma se chceme soustředit v plné síle," uvedl Přikryl. S dosavadním průběhem sezony je spokojen. "Jsme spokojení s postupem z předkola, protože s Ostravou to nebylo jednoduché. Soupeř byl nahoře, po druhém utkání si věřil, ale mi jsme domácí zápas zvládli," připomněl postup z předkola play off.

