Jednu z důležitých záchranářských bitev, a zároveň střetnutí o případnou naději na předkolo play off, ústečtí volejbalisté v sobotním utkání 18. kola extraligy nezvládli. V Ostravě, která rovněž na scéně nejvyšší české soutěže nepředvádí žádné zázraky, prohráli bez zisku setu 0:3 (21, 23, 24).

Ústečtí volejbalisté (vpravo) nezískali v Ostravě ani set a prohráli 0:3. Foto: cvf.cz/Jaroslav Obsadný | Foto: Deník/VLP Externista

„Ostrava byla lepší jak na servisu, tak na příjmu. Nepodařil se nám začátek zápasu a byli jsme tak pod obrovským tlakem, ze kterého jsme se už nedostali,“ hodnotil zápas Ondřej Žaba, trenér SVK Ústí nad Labem.

Jeho tým už dlouho čeká, až dosáhne v základní části na třetí výhru. „Gratuluji domácím ke třem bodům, Ostrava vyhrála zaslouženě. Musím část viny vzít na sebe, protože náš příjem a pole bylo hrozné. Musíme bojovat dál,“ prohlásil kapitán ústecké party Jiří Kořínek.

Jeho protějšek, Jakub Dvořák, kapitán VK Ostrava, byl po čtvrtém sezonním vítězství veselejší. „Z naší strany to byl dnes dobrý výkon. Potvrdili jsme to třemi body, které jsme potřebovali. Hráli jsme celé utkání docela chytře. Pomohli jsme si krátkými servisy i ulívkami, což jsme věděli, že na ně funguje,“ uvedl.

„Byl to z naší strany takticky dobře vedený zápas. Udělali jsme málo chyb na servise i v poli. Tým byl od začátku namotivovaný a chtěl vyhrát. Jsou to tři důležité body do tabulky, ale ještě nám zbývá hodně zápasů. Zvu naše fanoušky na další domácí zápas s Libercem.“ řekl pro portál cvf.cz spokojený ostravský trenér Dariusz Luks.

Lídr tabulky, Lvi Praha, porazili po povinnostech na prestižní evropské scéně ve šlágru kola libereckou Duklu 3:1 (23, 19, -21, 20).

„Lvi hrají výborně, potvrdili roli favorita. Nás mrzí první set, v němž jsme byli lepším týmem, ale Schouten se rozhodl, že to tak nebude, dal šest krásných podání a tím pádem Lvi vyhráli. Praha lépe podávala, ale my jsme se jí v polovině třetího setu v této činnosti vyrovnali. Dobrý zápas, pochválím hráče a Lvům držím palce v Lize mistrů,“ prohlásil trenér poražených Martin Demar.