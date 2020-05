Další unikátní projekt České basketbalové federace (ČBF), kde basketbalisté po předčasně ukončené sezóně poměřují své individuální dovednosti, pokračoval druhou českou základní skupinou. Ta byla nesmírně vyrovnaná, tři postupující hráči nakonec získali tři výhry a dvě porážky, naopak tři košíkáři, pro něž soutěž skončila, zaznamenali opačnou bilanci 2-3. O tom, kdo pronikne do regionálního finále, tak rozhodovaly opravdové detaily. Hned pět z patnácti zápasů skončilo nejtěsnějším možným rozdílem, další se nestihl dohrát v časovém limitu, o vítězi tak rozhodlo skóre po vypršení hrací doby, nikoliv dosažení pětibodové hranice.

Dál nakonec prošli domácí Michal Mareš, Kamil Švrdlík z Pardubic a také ústecký Dalibor Fait. Naopak děčínský Ondřej Šiška zůstal spolu s Vyroubalem (USK Praha) a Mertou (Kolín) pod čarou. Zmíněné postupující trio doplní Ladislava Pecku (Ústí n. L.), Šimona Ježka (Děčín) a Ondřeje Sehnala (USK Praha) v regionálním českém finále, které je na programu 28. května. V pondělí se hraje druhá základní skupina na Moravě, o týden později se odehraje moravské finále. Nejlepší osm se utká 4. června v pražském play-off.

Kooperativa NBL 1on1 Challenge je další z unikátních individuálních basketbalových soutěží, které nahrazují předčasně ukončenou sezónu. Dvacet čtyři hráčů je rozděleno do dvou moravských a dvou českých skupin po šesti, kde sehrají zápasy každý s každým. Tři nejlepší z každé skupiny projdou do regionálního (Čechy/Morava) finále, z nějž postoupí vždy čtyři hráči do celostátního play-off. Hracími dny pro Čechy jsou čtvrtky v Praze na Folimance, Ostrava bude hostit v pondělky moravskou část soutěže. Play-off se odehraje 4. června v Praze.

V základních skupinách se hraje na pět bodů, případně na čtyřminutový časový limit. Regionální finále už se hraje na 5 minut, respektive 7 bodů, v play-off se hraje do devíti bodů, případně na šest minut. Finále a souboj o bronz už jsou omezeny pouze počtem devíti bodů.

Hráči se střídají v jednotlivých útocích, útočící hráč má vždy maximálně čtyři driblinky a maximálně pět sekund, do kdy musí jakýmkoliv způsobem (driblink, střelba) zahájit útok. Ve stejném omezení pak musí zakončit po posledním driblinku. Povolen je jeden útočný doskok. Trojka se počítá za dva body, střelba uvnitř vymezeného území za bod. Pokud dojde k faulu při střelbě, případně za více než čtyři fauly, hází faulovaný hráč jeden trestný hod za jeden bod. Je-li faulován při "trojce", má trestný hod hodnotu dvou bodů.

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem vždy v 17.30 portál TVcom.cz. Vítěz bere stotisícovou prémii, finalista 50 000 Kč, třetí místo je ohodnoceno 25 000 Kč.

Skupina Čechy II:

Michal Mareš vs. Ondřej Šiška 3:6

Kamil Švrdlík vs. Dalibor Fait 4:5

Tomáš Merta vs. Marek Vyroubal 3:4

Ondřej Šiška vs. Kamil Švrdlík 2:5

Marek Vyroubal vs. Michal Mareš 3:5

Dalibor Fait vs. Tomáš Merta 5:2

Marek Vyroubal vs. Ondřej Šiška 5:4

Tomáš Merta vs. Kamil Švrdlík 0:5

Michal Mareš vs. Dalibor Fait 5:2

Ondřej Šiška vs. Tomáš Merta 0:5

Dalibor Fait vs. Marek Vyroubal 5:1

Kamil Švrdlík vs. Michal Mareš 4:5

Dalibor Fait vs. Ondřej Šiška 4:5

Michal Mareš vs. Tomáš Merta 4:5

Marek Vyroubal vs. Kamil Švrdlík 0:5



Regionální finále Čechy: Ladislav Pecka, Dalibor Fait (Ústí nad Labem), Šimon Ježek (Děčín), Michal Mareš, Ondřej Sehnal (USK Praha), Kamil Švrdlík (Pardubice) - hraje se 28. května v Praze na Folimance.