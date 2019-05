„Hlavní kubánský trenér Rolando Acebal mi řekl, že je naše Grand Prix nejlepší turnaj v Evropě, navíc se světovým obsazením. Vedle kvality ocenil i organizaci, ubytování, stravování, dopravu a nebo třeba rozhodčí. To pro nás byla samozřejmě velká lichotka,“ řekl v rozhovoru pro Deník Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace.

Jubilejní ročník opanovala velmoc číslo jedna – Kuba. V sobotních zápasech její zástupci proměnili ve vítězství všech pět finálových účastí. Z českých reprezentantů se ve finále představily pouze Vendula Kučerová a Bára Suchánková, jediné dvě účastnice váhové kategorie nad 81 kg. Z vítězství 5:0 na body se radovala Kučerová.

Jaká byla Velká cena?

Po sportovní stránce špičková. Perfektní.

A z pohledu české reprezentace?

Je škoda, že se nikdo nedostal do finále, ale ta konkurence byla opravdu extrémní. Novák prohrál s mistrem světa, Šachbazjan boxoval taky dobře a dostal se na bronz.

Naznačila Velká cena něco před červnovým ME a evropskými hrami v běloruském Minsku?

Těžko odhadnout. Ale právě tito dva kluci z Ústí nad Labem jsou českou budoucností.

Jaký byl návrat žen?

To bylo perfektní, velké zpestření a české finále nadchlo.

Možná se čekal větší divácký zájem?

Měli jsme velkou konkurenci v mistrovství světa v hokeji. A zrovna semifinále Česko – Kanada. Byla tady top třída, ale diváci to bohužel neocenili.

Nešlo zvolit o týden pozdější termín, aby se nekryl s hokejovým MS v Bratislavě?

Termín byl dobrý. Později být nemohl. Pak by bylo pozdě, někdo prohraje k.o. a nestihne měsíční povinnou pauzou před mistrovstvím Evropy.

Máte představu a nějaké přísliby pro příští ročník?

Myslím, že jsme si udělali takové jméno, že o kvalitní zájemce nebudeme mít v žádném případě nouzi.

Finálové bitvy jubilejního 50. ročníku ústeckého turnaje v boxu:

Muži:

do 52 kg: Yosvany Veitía (Kuba) – Bennama (Fr.) 5:0,

do 57 kg: Kistohurry (Fr.) – Frabasran (Kan.) bez boje,

do 63 kg:

finále A: Oliveira (Braz.) – Blumenfeld (Kan.) 3:2,

finále B: Cruz Gómez (Kuba) – Somchay (Thaj.) 5:0,

do 69 kg:

finále A: Luiz Silva (Braz.) – Ekinci (Tur.) 3:2,

finále B: Sotomayor (Kol.) – Srour (Nor.) 4:1,

do 75 kg: López Cardona (Kuba) – Cavallaro (It.) 5:0,

do 81 kg: César La Cruz (Kuba) – Bazuev (Německo) 5:0,

do 91 kg: Teixeira (Braz.) – Castillo (Ekv.) 4:1,

nad 91 kg: Pero Justíz (Kuba) – Ramos Silva (Braz.) 5:0.



Ženy:

do 51 kg: Cakirogluová (Tur.) – Roková (Pol.) bez boje,

do 57 kg: Kruková (Pol.) – Brujevičová (Běl.) 5:0,

do 60 kg: Ferreiraová (Braz.) – Caliskanová (Tur.) 5:0,

do 64 kg: Avtinová (Rus.) – Larssonová (Švéd.) 4:1,

do 69 kg: Surmeneliová (Tur.) – Jonuzová (Bul.) 5:0,

do 75 kg: Fontijnová (Niz.) – Figueiredová (Braz.) 5:0,

nad 81 kg: Kučerová – Suchánková (obě ČR) 5:0.