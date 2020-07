Říkal jste, že osu týmu chcete mít brzy, jaká je situace?

Kvůli korona pandemii máme zamotanou hlavu s prodloužením spolupráce s chilským smečařem Vicentem Parraguirrem, o kterého jsme sice po zkušenostech z poslední sezony stáli, ale mohl by přiletět až 15. září. To je problém, protože v tu dobu začne nová sezona.

Jaké je řešení?

Zatímco kolegové berou posily třeba ze Slovenska nebo Polska, tak to já vzhledem k dotacím hledat v Evropské unii nemohu. Americe se vyhýbají i ostatní manažeři. Hráči totiž nemohou přicestovat ani na devadesátidenní turistický pobyt. Možná se poohlédnu po jiných nových hráčích z méně rizikových zemí. Do týdne ale chceme mít jasno.

Co kanadský smečař Larsen Borneman, který nedávno podepsal?

Tam není problém, 27. července, kdy zahájíme pod novým trenérem Vladimírem Vašinou přípravu, pro něj jedu na letiště. Oproti zvyklostem se sejdeme o dva týdny dříve. Chceme zapojit i mladé kluky z naší i jiné juniorky.

Máte přípravné zápasy?

Pojedeme do Dřevěnic a zúčastníme se i turnaje Chlumecké léto. Budou tam i jiné extraligové kluby. Je to sice hlavně o atmosféře, ale dostaví se i kvalita. Pak by měla následovat halová klání v Liberci, v Příbrami a v Benátkách nad Jizerou. Budou reciproční utkání například s Kladnem.