Přebíráte tým, který byl v minulé sezoně nejhorší…

Se zdejším manažerem Čírou se známe strašné roky. Po dvou dnech, co mi v Ostravě končila smlouva, mi zavolal. Byl to poměrně dlouhý telefon, bavili jsme se co a jak. Končil tady překvapivě Jakub Salon a sem hledali trenéra. Vím, že nějaké oslovili, někteří váhali, jiní řekli ne…

Jak dlouho jste váhal vy?

Moc ne, měli jsme jen jednu schůzku v Praze, kde jsme probrali další záležitosti a vlastně jsme se dohodli.

Co vás přesvědčilo?

Mám rád výzvy. Už jsem byl v Benátkách nad Jizerou, kde se podařily nějaké výsledky. A také nešlo o top tým.

Naposledy jste ale působil u mládeže?

Ano sedm let. Byl jsem tam rád, protože je vidět, jak hráči rostou, nechyběli jsme ani jednou v play off a získali kupu medailí. Předtím jsem trénoval v Ostravě muže, extraligové mančafty Benátky, Myjavu, Opavu.

Navíc vedete akademický národní tým mužů…

Ano, každý druhý rok je vlastně univerziáda. Jsou to hráči vesměs do 26let a většina z nich hraje extraligu, a to v základních šestkách. Dávalo a dává mi to smysl.

Takže o mladých hráčích máte dokonalý přehled?

Je pravda, že za ty roky ano.

A teď jste zpět v extralize…

Já už jsem takový starý pardál a v poslední době dostává šanci mladší garnitura. Nejvyšší soutěž je něco jiného. Mládež je učení a spousta starostí i mimo volejbal, třeba rodiče, škola. Dospělý volejbal je taky o něčem jiném. Jsou to kluci, co už něco umějí, jsou to profíci, můžete se tam víc volejbalově vyřádit. Taktika už se plní daleko víc. Nakonec jsme se tady v Ústí nad Labem domluvili.

Předpokládám, že se těšíte…

Určitě. Nakonec spoustu kluků odsud znám, někteří se mnou byli i na těch zmíněných univerziádách.

Třeba právě Jakub Salon…

Svého času třeba zrovna Saly, kterého tady střídám. To už je 16 let, letěli jsme do Bangkoku. Byla to první univerziáda, kam jsme se po mnoha letech dostali. Měli jsme neskutečnou smůlu, nepostoupili jsme ze šestičlenné skupiny do čtvrtfinále, což se nám v pozdějších letech dařilo pravidelně. Měli jsme tam Brazílii, Turky, kteří předtím vyhráli. Udělali jsme si tam ale i tak jméno. To ale není teď podstatné.

A další hráči?

Potkali jsme se s Markem Beerem v Číně, teď poslední dvě univerziády jsem ve výběru měl Martina Tibitanzla. Byl jsem s ním strašně spokojený. Je správný řízek, zlepšil se i volejbalově. V Itálii byl jeden z nejlepších hráčů. Přehled mám o všech, extraligu sleduji. Například Filipa Kramara jsem měl v Havířově, mladého Kasana znám z juniorské extraligy ve Velkém Meziříčí. Sleduji i potencionální kluky do reprezentace nebo například syn hraje za Karlovarsko.

Můžete nějaké ambiciózní hráče přilákat i sem do Ústí nad Labem?

Tak je to jedna z věcí. Někdo by kádr doplnit mohl.

Jaké máte před ústeckou výzvou vize?

Představa je jedna věc, realita druhá. Člověk vizi vždy musí mít. Čas ukáže, zda člověk splní, jak měl věci naplánované. Podle mě je nejzákladnější, aby se dala dohromady parta lidí, která bude mít jeden cíl. Nejlépe vyhrávat, pohybovat se ve vyšších patrech tabulky než poslední sezonu. Už na přípravě se pozná, jak si tým sedne, jak bude fungovat. A od toho se může odpíchnout vize do soutěžního období. Člověk musí být alespoň chvíli s tím týmem, aby odhadl, co se může dít.

Máte za úkol dostat ústecké mužstvo do play off?

Říkám, mám problém do světa vypálit, že jsem přišel udělat play off. Mužstvo uvidím na přípravě a až pak člověk může říct… Samozřejmě, že nikdo nechce prohrávat a být poslední. Cíl být musí, ale musí být reálný. Je otázka, jak se to srovná, jak se posílí konkurence. Vrací se hráči ze zahraničí, nakupují se cizinci.

Jste známý bouřlivák a motivátor. Vsadíte i na tyto osvědčené karty?

Jsem poměrně emotivní člověk a hned to dávám najevo. Je to dáno tím, že volejbal mám strašně rád, a když ten tým funguje, tak tím žiju. Ať je to na tréninku nebo při zápase.

Třebaže oficiálně nastoupíte až od srpna, předpokládám, že do složení týmu pro novou sezonu máte co říct.

Ano, bavíme se. Jsme v kontaktu, radíme se. Je tady parta kluků, kteří mají smlouvy podepsané a v tomhle je manažer Přikryl oproti současným zvyklostem ve volejbalovém světě čistá duše, prostě stará škola, která dané věci ctí a dodrží. Kádr se jen bude doplňovat.

Velký návrat hlásí nahrávač Lubomír Bartůněk, jenž minulou sezonu odehrál za pražské Lvy…

Je to možná nejlepší nahrávač v extralize. Určitě je výborný. Teď se ale vrátili skvělí kluci, ať Ticháček nebo třeba Janouch, který střídá v Praze právě Bartůňka. Na Lubošovi se tady dá stavět. Je zkušený.

A prý v něčem i dost svůj?

Asi svůj je, ale kdo není… Když něco umíte, tak jste trošku svůj. V těchto sportech nemůžete být jen uťáplý člověk. Podstatné bude dát tým dohromady a tyhle „svojitosti“ zvládnout. Já jsem taky svůj. Všichni to musíme dát dohromady ve prospěch kolektivu.

Základ kádru bude český a doplní ho cizinci?

Možná to dva hráči ze zahraničí okysličí.

Prvním z nich je kanadský smečař Larsen Bornemann, který hrál bundesligu, je to tak?

Je výborné, že se to povedlo. Mám na něj od kamaráda, který ho trénoval v Rakousku, výborné reference. Určitě bude kvalitní smečař. Na tomto postu jsou ještě nějaké varianty. Jednou z nich je návrat chilského reprezentanta Parraguirrea, který tady působil v minulé sezoně.

A co blokaři?

Chceme nějakého mladšího kluka, který by doplnil zkušeného Máru Beera a Tibitanzla, který za poslední roky taky vyrostl. Je to otevřené.

Nemáte vzhledem k angažování zahraničních posil strach z koronavirové pandemie?

Toho se nebojím. V nejhorším případě budou hráči po příletu ve čtrnáctidenní karanténě a pak půjdou na to.

Už máte hotovou přípravu?

Záleží, kdy soutěž začne.