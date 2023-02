Poslední tři zápasy rozhodnou. Ústecká parta přivítá doma České Budějovice a Lvi Praha, k derniéře zavítá do Zlína. Velká dřina.

Tři porážky v řadě vaši situaci komplikují, že?

Ano, naposledy jsme absolvovali dost důležitý zápas v Příbrami, který nám měl napovědět, jestli si pojistíme účast v předkole o play off, nebo jestli se teoreticky budeme muset strachovat baráže. Porážka 1:3 nás posouvá do těžké pozice o boj o play off a jistotu udržení mezi elitou nemáme.

Je to velké zklamání?

Nečekali jsme, že odjedeme bez bodu. Víkend pro nás nebyl úspěšný, dostáváme se pro tlak a poslední tři kola pro nás budou stresující. Snad nám ostatní výsledky nahrají a zahrajeme si předkolo play off, což byl předsezonní cíl. Nechceme, aby pro nás sezona předčasně skončila, už vůbec ne baráž.

Ostrava ztrácí deset bodů, ale má zápas k dobru. Teoreticky vás předstihnout může…

Ano, matematicky to možné bohužel je.

Jak vnímáte ústeckou situaci?

Nejsme spokojení s bodovým ziskem ani s předváděnou hrou. S trenérem Vašinou hledáme řešení, jak zlepšit individuální i týmovou formu.

V sobotu vás čeká v hale Slunety od 17.00 zápas s Českými Budějovicemi, po pauze přivítáte Lvy Praha…

Oba jsou aspiranti na medaili, vlastně i na titul. Tito top soupeři před play off určitě nebudou experimentovat. Musíme překvapit, pokusit se o bod. Doma hrajeme lépe než venku, tak snad se o to hráči poperou.

Na poslední zápas pojedete do Zlína…

Ano, i tam se chceme pokusit bodovat, ale to už nemusí stačit. Teď se potřebujeme udržet ve hře a vyhnout se barážovým starostem. Ty můžeme zažehnat už o víkendu. Zdravotně jsme v pořádku, ale forma nám chybí.