Ústí myslí na přímý postup do play off, v sobotu hostí volejbalisty Brno

Ústečtí volejbalisté se po porážce v poháru nevzdávají myšlenky na přímý postup do extraligového play off. „Los 4. kola poháru vypadal dobře, ale středa nás vyvedla z omylu. Předvedli jsme nevýrazný výkon a bojující Ostrava nám vrátila ligovou porážku. Odveta je 5. ledna, potřebujeme vyhrát 3:0 a zlatý set. Není to nereálné, Final Four je cíl. Teď nás po zklamání čeká sobotní zápas v lize s Brnem. I ono nám má co vracet, vyhráli jsme u něj za tři body. Poslední zápas v tomto roce chceme zvládnout. S ním i Libercem, se přetahujeme o sedmé až deváté místo, teoreticky myslíme na 6. místo a přímý postup do play off,“ řekl Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem.

Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Karel Pech

„Zatím jsem spokojen, jsme tam, kde jsme si řekli, že být chceme. Usilujeme o play off a teoreticky i šestá pozice ve hře je. Tým zatím plní předsezónní ambice. Výpadky přisuzuji mládí a nezkušenosti.“ Přikryl ví, že jeho tým řeší na konci roku i zdravotní problémy. „Hráči trpí na dlouhodobou zátěž, kolena, záda. Budeme rádi, když tenhle zápas dohrajeme v plné síle. Pak přijde regenerace, doléčení a volno. Mezi svátky budou hráči zase k dispozici v tréninku.“ Brno¨, které nastouúí v hale na Klíši v sobotu o 17.00, podle něj předvádí prapodivné výsledky. „Dokáže porazit špičkové týmy a opačně. Neumím říct, v jakém rozpoložení přijedou k nám. Neříkám, že jsme favorité, Brno by mělo být v horní polovině tabulky, není a my toho můžeme využít. Mohou být nažhavení, vyhecovaní, ale v naší hale se jim nehraje dobře a oni to netají. Chceme co nejvíce bodů a stáhnout brněnský náskok.“