„Nemyslím si, že bychom z tohoto zápasu měli odcházet bez bodu. Ale v důležitých momentech jsme často nevolili správná řešení a také bychom se neměli bát prásknout do balonu v důležitých momentech. Do závěru soutěže se na tyto činnosti jistě zaměříme, abychom se poprali o postup do play off, což je naším cílem,“ uvedl Marek Beer, asistent kapitána SKV Ústí nad Labem.

Aero potvrdilo dobrou formu i na severu Čech. „Důležité tři body pro Odolku a jsem rád, že jsme to zvládli. Víme, že se tady v Ústí nad Labem hraje těžko. Bylo to znát v koncovce prvního a posledního třetího setu, ale těší mě, že jsme v klidu získali tři body. Takže já jsem rád,“ přiznal pro web cvf.cz hostující kouč Marcin Kryś.

„Dneska jsme to myslím vyhráli hodně nasazením. Hodně jsme bojovali, na útoku hodně dobře. Děkujeme našim fanouškům, že dorazili v tak hojném počtu a podpořili nás v ústecké aréně. A teď se budeme připravovat na středeční zápas v Českém poháru,“ dodal Marek Šulc, kapitán Odolena Voda.

Extraliga mužů, 21. kolo:

SKV Ústí nad Labem – AERO Odolena Voda 0:3 (23:25, 13:25, 26:28)

Rozhodčí: Lukáš Spáčil, Martin Možnár. Diváků: 508.

Ústí n. L.: Srb, Lank, Bere, Sobirov, Suda, Baláž, libero Kořínek - Beer, Kopecký, Fišer, Vodvárka.

Odolena Voda: Chancy, Svoboda, Carmody, Hladík, Šulc, Ferraro, libera Ježek, Hadrava - Chevalier, Jachnicki, Cukur.