Už 4. března může mít ústecká parta po sezoně… Pozitivní je, že se vyhnula baráži, na druhou stranu jasně deklarovaným předsezonním cílem byla účast v play off, respektive jeho předkole.

Los vám v závěrečných dvou kolech moc nenahrává, že?

Před námi jsou poslední dva zápasy dlouhodobé části. Čeká nás soupeř z horní části tabulky a horký kandidát na zisk jedné z medaili Lvi Praha, kteří o víkendu porazili Duklu Liberec 3:0, pak cesta do Zlína. Uvidíme, zda bude ještě o co hrát. Lvi se přetahují s Českými Budějovicemi o třetí místo před play off, určitě k nám v sobotu nepřijedou nic zkoušet, experimentovat. Nastoupí v plné síle. Nic si nemůže dovolit vypustit nemůže ani Zlín, kterému jde o sedmé až deváté místo.

Jak současnou situaci vašeho SKV vnímáte?

My jsme měli o víkendu zmiňovanou přestávku a konkurenti situaci o zisk vstupenky do vyřazovacích bojů zamotali a z našeho pohledu zkomplikovali. Předsezonní cíl se nám vzdálil, za nás nikdo z konkurentů nezabojoval. Propadli jsme se na jedenáctou příčku a ztráta na postupová místa se zvětšila tak, že bychom museli reálně uhrát pět bodů, abychom se na pozice do předkola play off vrátili. Ale stejně bychom neměli situaci ve své moci. Uvidíme, co nabídne nejbližší kolo.

Jak dosavadní průběh sezony hodnotíte?

Závěr sezony nám nevyšel. V první půli jsme nebodovali s týmy nahoře, získávali jsme pouze s protivníky kolem nás, bohužel ani jednou za plný počet bodů a nevytvořili jsme si dostatečný náskok, který postupně ztrácíme, a proto jsme tam, kde jsme. Pozitivní je, že se nás netýká baráž, tak se pokusíme překvapit, v sobotu využít domácího prostředí a podpory fanoušků.

Umíte si představit, že budete za necelé tři týdny sezonu, v případě neúčasti v předkole play off, končit?

Po několik úspěšných letech, kdy jsme třeba byli pátí a pětkrát za sebou ve vyřazovacích bojích nechyběli, by se jednalo o neúspěch. Nechceme končit po závěru dlouhodobé části. Přání bylo, aby se hrála sezona co nejdéle.