Ústečtí volejbalisté vstupovali do předkola zkroušení, jenže hned v úvodním zápase série zaskočili favorizovanou Příbram a po výhře 3:2 na její půdě jsou blízko vysněnému postupu. Pokud Severočeši zvládnou i čtvrteční domácí odvetu (18 hodin), vkročí do čtvrtfinálové brány. V opačném případě rozhodne duel v Příbrami.

„Musím se přiznat, že i pro mě je to příjemné překvapení. Ale je to teprve první krůček, nepřeceňujme to,“ říká šéf klubu Miroslav Přikryl, který doufá, že hráči budou pokračovat v enormním nasazení, které převedli v Příbrami. „Volejbalově jsme byli horší, ale dokázali jsme to nahradit bojovností. To samé bych očekával v odvetě. Budeme pod tlakem, ale hráči musí zůstat mentálně silní,“ apeluje Přikryl.

Postupem mezi osm nejlepších by Ústí splnilo předsezonní cíl. „Na to si ale musíme počkat minimálně na čtvrteční utkání, které to může rozseknout,“ dodal šéf.