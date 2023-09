Když se před dvanácti lety konal půlmaraton v Ústí nad Labem poprvé, hodně lidí si myslelo, že nebude mít dlouhého trvání. Mýlili se! Letos se 16. září koná už jeho třináctý ročník. Od té doby se z něj stala jedna z nejprestižnějších sportovních událostí v České republice. Kvůli rychlé trati se mu dokonce začalo přezdívat ferrari mezi závody.

Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. | Foto: RunCzech

„Závod splňuje všechna kritéria a má díky tomu nejvyšší ocenění od Světové atletiky. Letošní Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem navíc bude plný novinek,“ říká Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Jak vzpomínáte na svou první návštěvu Ústí? Co jste na město říkal?

Ze všech stran slyším, že Ústí je šedivé město. To není pravda, nabízí přírodu i průmysl, od všeho trochu, je mnohem hezčí, než si většina lidí myslí. Ale není ve světě zdaleka tak známé, jak by mělo být. Proto jsme se rozhodli půlmaraton uspořádat tady. Chceme Ústí a jeho krásy ukázat běžcům a přivést jich sem co nejvíce.

Jak se vám zamlouvala myšlenka běžet v Ústí půlmaraton?

Lidé mě odrazovali a ptali se, proč poběžíme Ústím. Já měl dlouhodobě mapu Ústí nad Labem na stole, trasa se nabízela a přesvědčit lidi o opaku byla výzva. Jak se zdá, velmi úspěšná.

Prý vás okamžitě napadlo běžet místní chemičkou? Co jste si od toho sliboval?

Unikátnost, originalitu a rozbití stereotypu, že něco nejde. Průběh chemičkou se shodoval s mou vizí a přípravami půlmaratonské trasy. S ústeckým rodákem, běžcem, kamarádem a bývalým sportovním novinářem Petrem Kostovičem jsem během své první návštěvy Ústí jel ulicí Tovární a zeptal se, co je na druhé straně zdi. Odpověď si domyslíte. V mojí hlavě pouze zaznělo „pa pa pa pa“. Představil jsem si helikoptéru České televize s přímým televizním přenosem… A tak se stalo.

Co se vám na ústeckém půlmaratonu nejvíc líbí? Jaké jsou highlighty toho závodu ve vašich očích?

Trať podél řeky Labe s výhledem na středověký hrad Střekov, ikonický most, okolní průmyslová krajina, která jako by připomínala výjev ze sci-fi románu. Žádné jiné město nemůže nabídnout běžcům takovou rozmanitou scenérii na každém kilometru jako právě Ústí nad Labem. Poté handbike závody, které děláme jenom na Ústeckém půlmaratonu a závod je součástí českého poháru handbike. Divácká kulisa a atmosféra, která doprovází paracyklisty strhne úplně každého a přetrvává po celou dobu akce u rodinného běhu i půlmaratonu. To jinde nenajdete.

Co vám za těch dosavadních 12 ročníků nejvíce utkvělo v paměti? Na co nejraději vzpomínáte? Vybavujete si nějaký speciální příběh?

Každý ročník má speciální příběh, např. první ročník handbike poháru, první běžci z Keni a Etiopie, kteří pokořili rekordy… Oslavy 10. výročí závodu měly být speciální a veliké, ale nesly se ve stínu pandemie v září roku 2020. Velmi si cením vedení města, že se rozhodlo navzdory nelehké situaci akci uspořádat. I proto je 1/2Maraton Ústí nad Labem jeden z mála nepřerušených mezinárodně uznávaných závodů na světě. Letos bude určitě speciální vyvrcholení série EuroHeroes, které chystáme.

Místní trať je velmi rychlá a z toho důvodu i mezi běžci velmi oblíbená. Dokonce dostala přezdívku Ferrari mezi závody. To se vám jako Italovi musí líbit?

Každý ročník nás mile překvapil. Světové časy pod hodinu, nové evropské rekordy a nespočet osobních rekordů. Dokonce zde v roce 2019 padl japonský národní rekord. Běžci si za ta léta zvykli, že za „osobáky“ se jednoduše jezdí do Ústí nad Labem. Přezdívka „Ferrari“ je zde skutečně na místě.

Jak se vám povedlo, že závod získal nejvyšší ocenění od Světové atletiky a co pro to bylo nutné udělat?

Ústecký půlmaraton splňuje všechna požadovaná světová kritéria kvalita trasy, celkové převýšení, technické zázemí a všestranný servis, občerstvovací stanice, počet pořadatelů, bezpečnost na trase i mimo ni, počet elitních atletů společně s mediálním plněním, tiskovými zprávami, antidopingové kontroly atp. Těch požadavků je skutečně hodně a Ústí patří mezi stovku vyvolených měst, které toto ocenění drží. Rád doplním, že všechny silniční závody RunCzech drží ocenění od Světové atletiky.

Jaká je spolupráce se zastupiteli Ústí? Vyšli jste si vždy vstříc? Cítil zde RunCzech vždy podporu?

Od prvních jednání, od prvního ročníku cítíme velmi pozitivní přístup k našemu závodu. Za vstřícnou spolupráci jsme skutečně velmi vděční. Při přípravách jsme se vždy domluvili. Na oplátku do Ústeckého regionu každoročně přivezeme světové uznávaný běžecký závod, který pomáhá rozpohybovat tisíce lidí, v nemalé míře přímo z Ústí nad Labem a také Ústeckého kraje.

Často se zmiňují ekonomické přínosy závodů. Dá se říct, jak jsou vysoké? A co dalšího závody z vašeho pohledu přináší?

Velký počet účastníků s sebou vždy přináší pozitivní ekonomické dopady. Běžci rádi zůstanou na celý víkend, navštíví bohaté kulturní či přírodní památky, okusí místní gastroscénu, jednoduše vygenerují určitý nezanedbatelný zisk. Pohybujeme se v desítkách milionů korun ročně. Zároveň se díky tomuto závodu dostane městu a regionu mezinárodní mediální pozornosti. Zisk ale není jediným cílem, důležité pro nás je ukázat lidem radost z pohybu, sportu a emoce, které s tím souvisí.

Na co byste rád pozval běžce a diváky před letošním 13. ročníkem závodu?

Je to rok plný novinek. Opětovná známka kvality od Světové atletiky, osvěžený koncept rodinného běhu, nově nazývaného rodinná míle, vyvrcholení prestižního projektu EuroHeroes, inovativní přenos ze závodu díky Pulse.TV, vylepšená mobilní aplikace RunCzech. Rozhodně se bude na co koukat. Navíc bude připravený bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi na Mírovém náměstí po celý den.

Zmínil jste projekt EuroHeroes. Mohl byste ho trochu popsat?

Projekt EuroHeroes je iniciativou RunCzech, která si klade za cíl najít, podpořit a rozvíjet talenty evropské atletiky. Z toho důvodu jsme zařadili čtyři mimopražské půlmaratony do této běžecké série, které se mohou účastnit pouze evropští atleti. Naší ambicí je zviditelnit evropské běžce a vytvořit jim fanouškovskou základnu. Tři z těchto závodů již letos proběhly a Ústí nad Labem bude svědkem vyvrcholení celé série. Diváci tedy mohou očekávat dramatický souboj elitních atletů o každou sekundu a udělení titulů EuroHeroes 2023 z rukou zástupce Evropské atletické asociace.