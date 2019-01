Ústí nechce spekulovat, ale překvapit!

Ústí nad Labem – Šest kompletních kol a hned pět dohrávek. To je celkem 41 zápasů, které zbývají dohrát do 12. března, do konce základní části extraligy volejbalistů.

Šéf ústeckého volejbalového klubu Miroslav Přikryl. | Foto: Deník/Vít Černý

Vedle otázky: „Kdo a z jakého místa se dostane do vysněného play off?" zůstává nezodpovězen i druhý zásadní dotaz: „Kdo se zachrání a kdo bude muset o setrvání mezi elitou usilovat v nevyzpytatelné baráži?" Otázka číslo dvě se opět bohužel týká SKV Ústí nad Labem. Průběžně nyní drží klíčové 11. místo před posledním Havířovem. K dobru má více výher, lepší poměr setů i vzájemnou bilanci. Vyhrabali se ze dna Díky třem bodům z posledních dvou kol (výhra 3:2 právě v Havířově a porážka 2:3 doma s Příbramí) se ústecká parta po dlouhých měsících vyhrabala ze dna. „My jsme věděli, že tyhle dva zápasy byly hodně důležité, Havířov úplně extra. Něco jsme uhráli, ale ne tolik, co jsme potřebovali," přiznal v rozhovoru pro Deník Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem. Kolik jste potřebovali?

Havířov jsme mohli porazit za tři body a Příbramí, kde byly problémy a propouštěním hráčů, jsme měli velkou šanci porazit taky. Měli jsme morální výhodu, ale zase ji plnohodnotně nevyužili. Už jsme o záchraně mohli rozhodnout a teď s náskokem a v klidu ligu dohrát. Možná ještě zespodu bojovat o tajný sen, tedy o play off. Teď musíte na dálku sledovat Havířov…

Situace je hodně vyrovnaná. Havířovu teď odešel nejlepší hráč Steven Klosterman do Libanonu, tím je oslaben. Řekl bych, že má i trochu těžší los než my. Havířov má nyní doma Zlín, vy jedete na palubovku Karlovarska, hrát se bude v Sokolově. S jakými cíli?

Karlovarsko si kvůli marodce odložilo v minulém kole České Budějovice. Možná by se dalo využít toho, že nemají natrénováno, třeba jim budou někteří hráči ještě chybět… Ale celkově vzato je kvůli ekonomické síle kvalita Karlovarska jinde a my můžeme jen překvapit. Jako favorit tam určitě nejedeme. Jak je na tom váš tým nyní zdravotně?

Salon i Kraus trénují naplno, konečně jsme v plné sestavě. Doufám, že to tak do dnešního zápasu vydrží. Spočítal jste, kolik bodů bude stačit na udržení?

Žádné velké kalkulace jsme si nedělali, spekulace nejsou možné. Ostatním celkům jde o nasazení do play off. Musíme si to uhrát sami. Čím dřív, tím líp, aby byl klid do závěru soutěže. Karlovarsko se poprvé ukáže v SokolověVolejbalisté Karlovarska se v dnešním zápase extraligy představí netradičně a poprvé v sezoně v Sokolově. Nováček nejvyšší soutěže a druhý tým tabulky opustí svou halu Lokomotivy v Karlových Varech zatím jen pro duel s SKV Ústím nad Labem. „Momentálně je v naší hale velká zima. A zároveň jsme VK Karlovarsko, takže jsme rádi, že máme náhradní halu právě v Sokolově, kde je velká volejbalová tradice a chceme extraligu ukázat tamním příznivcům," řekl šéf klubu Jakub Novotný. Zápas v sokolovské hale ISŠTE začne v 18:00.

Autor: Vlastimil Novotný