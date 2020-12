Ráz utkání udala dramatická koncovka prvního setu. Odolena Voda v ní měla tři setboly, i díky štěstěně, která stála při Ústí, ale nevyužili ani jeden. Při jednom neměl videorozhodčí k dispozici záběr, který by Pagguairrea usvědčil z drobné teče, bod tak místo na domácí stranu mířil do Ústí. Při dalším zase Středočeši špatně střídali, po reklamaci Ústeckých nakonec sudí upravili stav z 28:28 na 27:28, načež přišel další bod hostů, kteří tak ovládli první sadu 29:27.

Ve druhém setu už jasně dominovali svěřenci Lubomíra Vašiny, kteří byli ve všech aspektech lepší a zvítězili 25:19. Ve třetím dějství došlo k nešťastnému zranění Iva Kobolky, který zaskakuje na pozici univerzála za zraněného Filipa Kramára. Kobolka ve snaze vybrat míč u hrazení nabral jednu z překážek a s bolestivou grimasou zůstal ležet na zemi. Jak se později ukázalo, vykloubil si rameno a zápas pro něj skončil.

REŽISÉR BARTŮNĚK ZAŠKOLIL I NÁHRADU

Na plac tak naskočil až třetí univerzál Martin Pavlovský, kterého ale do hry skvěle zapojil výborný dirigent Bartůněk. Ztráta tak Ústí nezbrzdila a Severočeši si nakonec dokráčeli pro další hladký průběh, tentokrát 25:20.

"Máme výbornou partu, šlape nám to, takže to nebylo tak, že by kluci sklopili hlavu a složili se z toho zranění. Naopak jsme ji všichni ještě víc zvedli a toto vítězství není jen pro naše příznivce, ale také pro Iva Kobolku," líčil po utkání šťastný trenér Ústí Lubomír Vašina.

Ten si mohl mnout ruce i nad debutem Pavlovského. "Něco prozradím, je tu s námi teprve tři dny, přišel na hostování právě kvůli zranění Kramára. Potřebovali jsme tedy doplnit mužstvo na dvanáct hráčů, jak do tréninku, tak i kdyby se něco stalo, ale s tímto jsme samozřejmě nepočítali. O to je to ale cennější vítězství."

Ústí se tak vrátilo na třetí příčku, už v úterý zakončí náročný pětidenní program třetím utkáním, tentokrát na své palubovce, kde bude v přímé bitvě o třetí pozici hostit Karlovarsko. Start je v 17 hodin.

Volejbal, extraliga, 15. kolo:

AERO Odolena Voda - SK Volejbal Ústí nad Labem 0:3 (27:29, 19:25, 20:25)

Body Ústí: Parraguirre 18, Bornemann 14, Tibitanzl 10, Kobolka 7, Beer a Bartůněk 4, Pavlovský 3