V době nucené pauzy se vám povedlo upéct zajímavý přestup, o koho jde?

Do Ústí se vrací náš bývalý plavec a současný trenér Olympu Praha Jan Kreník, který u nás bude v pozici profesionálního trenéra. Největší peckou ale je, že s ním přichází i jeho svěřenec, kterého trénuje dva roky, Jan Šefl, což je jeden z nejlepších českých plavců. Po Petrovi Bartůňkovi další přestupová bomba, nikdy bych si nepomyslel, že takový plavec bude závodit v našem dresu.

Tento reprezentant usiluje o splnění kvalifikačního limitu na olympiádu, že?

Ano, bude to jeden z mála sportovců Ústecka, který bude usilovat o olympijské hry a já věřím, že se mu limit do Tokia podaří splnit. Chceme mu pro to vytvořit co nejlepší podmínky. Bude i ikonou pro mladé plavce, myslím, že když ho uvidí na bazénu, bude to pro ně motivace do další práce.

Všechny náležitosti už jsou doladěné?

Jsou, od 1. srpna tu bude trénovat. Máme ale gentlemanskou dohodu s jeho mateřským týmem, že za ně odplave ještě odložené republikové finále družstev, které bude na konci září, a k čemuž by, nebýt koronaviru, normálně došlo.

Takže budete v bazénu i přes léto? Hala byla většinou zavřená, budete využívat nový venkovní areál?

Ten je sice moc hezký, ale není uzpůsobený pro sportovní plavání. Vždyť jen voda má nějakých 18 až 20°C, což je na trénink strašně studené. Mluvil jsem ale s ředitelem Městských služeb panem Matou a jsme domluvení, že hala pojede i přes léto a budeme využívat vnitřek. Máme tam své zázemí, takže je to pro nás nejlepší možnost přípravy na zmíněné republikové finále družstev, kde poplavou i naši závodníci.

Vracíte se tedy do normální provozu?

To snad až v září, kdy plánujeme opět nábor pro nové zájemce. Nyní pracujeme na skloubení všech tréninků, jako tomu bylo před pauzou. Ve vodě jsme teď od začátku června do 3. července, pak bude krátká pauza. Dvacátého července najíždíme do plné přípravy na zimní sezónu, která vyvrcholí zimním mistrovstvím ČR v Plzni. Žactvu začne příprava 3. srpna.

Jak vůbec vypadala příprava plavců v době, kdy byly zavřené bazény?

V době, kdy se začala otevírat nějaká venkovní hřiště jsme je využívali k suché přípravě. Ta bývá třeba u dětí krátkou součástí každého tréninku, takže jsme teď měli ještě lepší možnost vidět, jak na tom naši mládežníci jsou po fyzické stránce.

Takže byla nucená pauza i prospěšná?

Dá se to tak říct, i já to na sobě pociťuji. Fyzicky i psychicky jsme si odpočinuli, o to víc se nyní na tréninky těšíme.

A nedotkne se nějak chodu vašeho klubu? Myslím třeba co se financí týče…

Asi to trochu pocítíme na podzim, kdy budeme muset kompenzovat část příspěvků za tři měsíce, kdy se neplavalo. Rozhodně to ale nebude něco, co by mělo klub položit.

Litoměřický plavec Lukáš Balák si koupil neoprén a v březnu trénoval v řece. Vy jste nic takového svým svěřencům nedoporučoval?

Nemyslím si, že by to byl krok, který byl nezbytně nutný. Plavci jsou tak trochu akvarijní rybičky, říkal jsem jim 'Cvičte doma a nic vám neuteče.' Jezdit plavat do Labe nebo na Miladu je nesmysl.

Markéta Fišerová ale byla ve vodě dříve než ostatní…

To je pravda, vláda od 1. května povolila tréninky v bazénu v Podolí, ale pouze pro závodníky, kteří jsou v této sezóně vedeni jako reprezentanti. To Markéta splňuje, takže mohla už v květnu trénovat ve vodě.

Ústecký bazén měl letos krom prestižní Velké ceny hostit tuzemskou špičku i v létě, kdy vám bylo přidělené letní mistrovství ČR. Jak to bude s oběma akcemi?

Velká cena je zrušená, konat se bude až příští rok na začátku dubna. U mistrovství bylo odsouhlaseno, že letošní pořadatelství se přesunou na příští rok. Nejlepší republikoví plavci se k nám sjedou od 17. do 20. června 2021.

Takže příští sezóna bude nabitá…

Doufám v to. Jednáme o pokračování některých současných opor, které letos maturují a pak budou řešit svou budoucnost. Mezi další posily, které se nám povedlo přivést, patří Anna Plíhalová, jedna z nejlepších prsařek republiky, či kvalitní devatenáctiletý plavec Semen Dunaje z Karlových Varů. V jednání máme i další talentované plavce. Myslím, že se všemi zmíněnými posilami se výrazně zvedají naše medailové šance.