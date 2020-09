„Po prvním poločase by si na nás nikdo nevsadil… Něco jsme si k výkonu řekli, ale ani ve třetí čtvrtině nebyla naše obrana dobrá. Přesto jmsme se nevzdali a uspěli. Důvody výhry jsou tři: bojovnost, pod košem nám pomohl nový Gligorie Rakočevič a měli jsme více nebezpečných hráčů, dvouciferných střelců,“ uvedl spokojený ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Černohorec se blýskl už v první půli, kdy zaznamenal 9 obranných a dva útočné doskoky, pak ho ale přibrzdily rychlé třetí a čtvrtý faul. Nakonec se zastavil na 10 bodech a 12 doskocích.

Nejlepším ústeckým střelcem byl se 17 body Spencer Svejcar. "Dnešní utkání bylo čistě o bojovnosti. Naplnila se naše očekávaní o těžkém zápase, ale my jsme se nevzdali a dřeli až do konce. Klíčovým faktorem bylo, s jakou mentalitou jsme šli do poslední čtvrtiny. Podařily se nám nějaké střely, což nám samozřejmě pomohlo," uvedl Svejcar. V dalším kole budeme už v neděli bude ústecká Sluneta hostit Ostravu.

NBL, 2. kolo:

BK JIP Pardubice - SLUNETA Ústí nad Labem 76:79 (25:20, 49:41, 65:55)

Body domácí: Švrdlík 22, Vyoral 20, Potoček 11, Merešš 8, Dunans 6, Svojanovský 5, Slanina 4. Body hosté: Svejcar 17, Fait 15, David 12, Autrey 11, Rakočevič 10, Hanes 8, Pecka 6. Trojky: 23/7 – 30/9. Trestné hody: 20/13 – 17/12. Doskoky: 38 - 43. Osobní chyby: 16 - 21