Ústí n. L. - Ústečtí basketbalisté vyzvou už dnes v 18.00 ve Sportcentru Sluneta chorvatské Škrljevo. Půjde o první zápas play-off Alpe Adria Cupu, odveta se hraje 9. února u Jadranu. Dál půjde ten, kdo bude lepší v součtu obou duelů.

Basketbalové utkání Ústí nad Labem a Svitavy. | Foto: Deník / Karel Pech

úPro Ústí přichází duel v době, kdy se tým potýkal s virózou, navíc před náročným derby v Děčíně. „Nechci spekulovat, zda je to vhod nebo nevhod, my jsme se už dříve na tomto termínu se soupeřem domluvili,“ odmítl tyto spekulace kouč Ústí Antonín Pištěcký. „Je ale pravda, že asi osm hráčů proleželo týden před zápasem s Brnem v posteli, ne všichni byli v pohodě ještě i během samotného zápasu a David Šteffel dokonce zůstal s antibiotiky v posteli. Myslím, že to bylo i vidět i na výkonech.“

DVĚ DERBY V PĚTI DNECH, ÚČAST V TELEVIZI

Sluneta zažívá náročné období a ústecký trenér nejspíš neví, kam dřív skočit. „Po dvou těžkých porážkách jsem potřeboval dát hráče dohromady mentálně, k tomu bylo potřeba se dát dokupy zdravotně, museli jsme zapojit dva nové hráče a navíc zvládnout duel s Brnem. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to, i když výkon v sobotu nebyl ideální,“ vypočítal.

K tomu mu nyní přibude další tahák. Kromě sobotního duelu se totiž bude v Děčíně hrát hned další středu. „Nadstavba se losuje až v neděli po konci základní části, ale na 6. února je v pořadu televizní utkání a kluby se tak musely dohodnout, kdo v něm bude. Proto je znám jeden z duelů už dopředu, hrát se bude v Děčíně od 17 hodin a zápas bude přenášet Česká televize,“ objasnil manažer Slunety Tomáš Hrubý.

TAHÁK Z BRNA

V nabitém programu tak není divu, že Pištěcký začal chorvatského soupeře skautovat až v pondělí. Kromě videí měl však i jeden skvělý tahák. „S tímto soupeřem už hrálo ve skupině Brno. Sice pod jiným trenérem, ale s Dejanem Jakarou se známe, shodou okolností jsme se viděli, když jsme my hráli v Šenčuru, takže jsem získával informace i od něj,“ odtajnil.

Jak nakonec utkání dopadne a zda si Sluneta vybuduje solidní pozici do odvety se fanoušci dozvědí už dnes večer.