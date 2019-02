Ústí nad Labem – Ústečtí basketbalisté se umí postarat o pořádný thriller. Další nervák si přichystali pro svoje fanoušky v úvodním čtvrtfinále evropského Alpe Adria Cupu doma proti chorvatskému týmu KK Škrljevo. Nakonec vyhráli o bod 90:89.

SLUNETA Ústí - Nymburk 80:92 | Foto: Deník / Karel Pech

Sluneta vedla dvě minuty před koncem vysoko 90:76, jenže pak už nedala ani bod a soupeř se šňůrou 13:0 dotáhl na 90:89. Ústí sice výhru uhájilo, ale přišlo o slušný náskok do odvety, která se bude hrát 9. února v Chorvatsku. Pandy střelecky táhli Pecka (24 b.) s nováčkem Martinem (20).

„V prvním poločase jsme se setkali s typem obrany, na který v naší lize nenarazíme. Soupeř měl v prvních dvou čtvrtinách výtečnou obranu a my jsme prostě nevěděli, co s tím máme dělat. Zejména ve třetí čtvrtině jsme si s tím ale dokázali poradit a předváděli jsme parádní basketbal. Jenže výsledek je nakonec takový, jaký je, protože v posledních dvou minutách, kdy jsme měli čtrnáctibodový náskok, jsme udělali šest ztrát a soupeři dovolili šňůru 13:0. Oni měli čtyři fauly, takže to měli o to těžší, ale my jsme udělali nějaká hloupá rozhodnutí, z nichž vzešly laciné ztráty. Dostali jsme 23 bodů po ztrátách… Přesto jsem strašně rád za dnešní zkušenost, byl to parádní zápas a moc se těšíme na odvetu v Chorvatsku, dvojzápas zůstává otevřený,“ řekl ústecký kouč Antonín Pištěcký.

„Odehráli jsme dobrý první poločas, ve třetí čtvrtině jsme však měli obrovské problémy v obraně, proto jsme dostali 29 bodů. Poté jsme začali hrát agresivněji a dokonce jsme mohli i vyhrát. Myslím, že domácí zápas ve Škrljevu bude skvělým představením mezi dvěma výbornými soupeři," doplnil hostující trenér Damir Rajkovič.