Po očekávané porážce 0:3 v hale Karlovarska přišla nečekaná vzpruha.

„Výborný a zodpovědný výkon nás snad nastartuje a nadšení vydrží do dalších zápasů,“ řekl spokojený ústecký trenér Jakub Salon.

Byl rád, že jeho svěřenci naplnili na ostravské palubovce herní plán. „V dnešním zápase jsme dodrželi všechny taktické věci, které jsme před ním připravili a to nám usnadnilo hru,“ dodal.



Ostravské hráče i početné ostravské publikum zmrazil hned začátek, kdy hosté vedli 12:3. „Nesmírně důležité tři body. Musím smeknout před tím, co jsme v Ostravě dokázali. Základem bylo, že jsme ubránili spoustu míčů,“ liboval si Filip Kramar, kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem.



„Nezasloužili jsme si vyhrát, moc mě to mrzí. Nebyli jsme schopni Ústí vzdorovat v ničem,“ přiznal ostravský trenér Jan Václavík.

Uniqa extraliga volejbalistů - 5. kolo:



Ostrava - Ústí nad Labem 0:3 (-14, -29, -19)

Nejvíce bodů: Janků a Šoltys po 12, Marcyniak 10 - Kramar 17, Parraguirre 16, Januzovič 12.