Ústí nad Labem – Necelý měsíc zbývá do startu letošního ročníku atletické Grand Prix Ústí nad Labem a pořadatelé mají plné ruce práce s přípravou tohoto vrcholného podniku. Akce se uskuteční v úterý 11. července na Městském stadionu a tradičně na ní nebudou chybět elitní koulaři z celé planety!

Stephen Mozia v Ústí loni zvítězil výkonem 21,76 metru! | Foto: Deník/Karel Pech

„Na startovní listině usilovně pracuji, po zkušenostech z předchozích let se ale jistě bude ještě měnit. V Ústí by měl startovat čerstvý český rekordman Tomáš Staněk s výkonem 22,01 metru proti světové konkurenci,“ prozradil ředitel mítinku Miroslav Vachuta.

DORAZÍ MILÁČEK PUBLIKA?

Kdo z elitní světové špičky by se mohl na severu Čech představit? „V jednání je start mistra světa, stříbrného muže z olympiády v Riu a aktuální světové jedničky Američana Joe Kovacse,“ řekl Vachuta na adresu sympatického koulaře, který se na GP představil už v letech 2013-2015 a stal se miláčkem místního publika.

Chybět by neměl ani obhájce loňského prvenství a rekordman ústeckého stadionu Stephen Mozia (loni 21,76!). „Objevit by se mohl i pátý muž z OH v Riu Darlan Romani z Brazílie, který před pár dny vylepšil jihoamerický rekord na 21,82 m. A počítáme i s dvojnásobným bronzovým medailistou z halového ME Ladislavem Prášilem,“ řekl Vachuta.

Ředitel mítinku má ale spadeno i na další hvězdy! „Objevem letošní sezony je dvaadvacetiletý Američan Joshua Freeman, jenž usiluje o start na MS v Londýně a letos už vrhl 20,93 metru. Mohla by to být jedna z hvězd budoucnosti a Ústí bude jeden z jeho prvních evropských startů,“ vysvětluje předseda pořádajícího AC Ústí a pokračuje:

„Dalším z mladých talentů je Egypťan Magdy Hamza, který letos třikrát překonal dvacítku, nedávno byl druhý na Memoriálu Odložila v Praze a je na ligové soupisce našeho klubu. Uvidíme, zda pracovní povinnosti umožní i start opory našeho ligového týmu Martina Staška.“

I letos se mají diváci na co těšit. „V předprogramu chystáme souboj sportovních osobností ve vrhu koulí, následovat by měla i autogramiáda. Chybět nebudou ani tradiční dětské závody pro veřejnost či divácká tombola s pivovarem Březňák,“ uzavřel Vachuta.