/ROZHOVOR/ V pátek večer zapršelo, antukové dvorce na ústeckém Bukově to už potřebovaly. V sobotu 4. května přijeli do Ústí nad Labem tenisté z Loun, II. liga měla na programu druhé kolo. To první Ústečané před týdnem smolně prohráli v Plzni 6:3, chyběl tahoun Donald, Plzeňští nasadili skvělá děvčata.

TK Ústí nad Labem x TK Louny. Na snímku Ondřej Hujo z TK Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Předseda ústeckého tenisového klubu věřil, že mladý tým doma zvítězí. Hned první utkání potěšilo diváky, Donald Matthew přímo rozstřílel tenisovou jedničku z Loun Jana Stolína 6:0, 6:1. Na druhém kurtu se rozpoutala nelítostná bitva, antuková tahanice trvala přes dvě hodiny, šťastnější byl tenista z Loun (Hujo - Bolardt 4:6, 6:3, 5:7). Ústí prohrálo i druhé utkání 4:5, ale podívaná to byla velkolepá. Předseda Michal Livora poskytl krátký rozhovor Deníku.

V loňském roce mělo Ústí opustit II. ligu, tři vítězství na setrvání v soutěži nestačily. Došlo k úpravám tabulky?

Ne. Liberec měl v soutěži dvě družstva a personální problémy. Jednal jsem s vedením tenisového klubu, výsledkem byla nezištná nabídka a šance pro náš klub. To víte, že jsem libereckým děkoval. Tohle je moc dobrá soutěž a my máme mladý perspektivní tým, který potřebuje především nabrat zkušenosti ve hře.

V loňském roce jste několikrát jeli do Prahy. Koho máte letos ve skupině?

Určitě bych netvrdil, že máme letos lehčí skupinu, ale Praze se vyhneme. Je tam Kladno, Cheb, Louny, Most a tři týmy z Plzně (TK Škoda, Lokomotiva, Slavia).

V listopadu jste se v Deníku zmínil, že tenis potřebuje krytou halu. Jak to v současné době vypadá?

Víte, Ústí je jediné krajské město, které moderní tenisovou halu nemá. Moc ji potřebujeme, ta současná už nevyhovuje. Dokumentace je připravena, já stále věřím, že se to povede. Víc to komentovat nechci.

Zase jste prohráli. Jak by jste popsal dnešní výkon týmu?

Smůla, velká smůla! Výborný začátek, vytrvalostní zápletka, konfrontace mládí se zkušeností, rozhodovalo pár míčků. Takový je sport, soupeř byl dobře připraven. Překvapil mě Bolardt, toho si pamatuji jako malého kluka, začínal společně s mým vnukem. Náš Filip Dvořák (17) hrál s Honzou Markem, který je o dvacet let starší. Vypadalo to, že pro borce z Loun budeme volat záchranku, ale on vyhrál. Ještě nás čeká pět utkání, pokud se chceme udržet, musíme bodovat. Diváků tu tentokrát bylo dost, 11. května jedeme na Kladno, 25. května k nám přijede Plzeň. Přijďte povzbudit mladý tenis, ten televizní vypadá trochu jinak.

TK Ústí nad Labem - TK Louny - 4:5

Donald Matthew William - Stolín - 6:0, 6:1

Hujo - Bolardt - 4:6, 6:3, 5:7

Natalie Donald - Havlíčková - 6:4, 6:2

Dvořáková - Novotná - 3:6, 0:6

Vondrášek - Musil - 5:7, 5:7

Dvořák - Marek - 4:6, 3:6

M. Donald/Hujo - Stolín/Marek - 6:1,6:4

Vondrášek/Dvořák - Musil/Bolardt - 7:5,6:4

N. Donald/Dvořáková - Havlíčková/Novotná - 3:6,3:6