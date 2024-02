Po senzačním obratu v Brně se ústecká parta rozhodla i v jedné ze středečních předehrávek 26. kola opět zamíchat extraligovými kartami. Díky výhře nad Beskydami 3:0 (18, 22, 21) se po dlouhé době odlepila od úplného tabulkového dna Na to přes nečekaný bodový zisk propadla Fatra Zlín.

Ústečtí volejbalisté (vlevo) porazili v předehrávce 26. extraligového kola Beskydsko 3:0. Foto: cvf.cz/Jana Zlámalová | Foto: cvf.cz/Jana Zlámalová

„Dneska od všech hráčů výborný výkon. Asi jsem nezažil, aby tým končil s úspěšností 75% na útoku a s jedenácti blokama k tomu. Soupeř to měl hodně těžké. Jsem moc rád za tohle vítězství,” uvedl ústecký trenér Ondřej Žaba.

„Z naší strany pod kontrolou zápas. Musím pochválit kluky na servisu a na obraně na síti. Nedostávali jsme moc es a Beskydy jsme k ničemu nepustili. Za mě jasný tři body pro nás, díky celému týmu,“ řekl Jiří Kořínek, kapitán SKV Ústí nad Labem.

„Gratulace domácím. Aniž bych snižoval jejich výkon, stačil jim dát krátký servis a bylo po zápase. My jsme asi ještě na sedačkách v autě. Nemám k tomu moc co říct. Omlouvám se fanouškům a doufám, že to příště bude lepší,“ uvedl pro portál cvf.cz trenér poražených Michal Provazník.

Ústečtí mohou v závěru základní části zaútočit na předkolo play off, ale mají těžký los. Čekají je tři velcí favorité.

Extraliga volejbalistů, předehrávka 26. kola:

SKV Ústí nad Labem – Black Volley Beskydy 3:0 (25:18, 25:22, 25:21)

Rozhodčí: Emil Velinov, Petr Kvarda. Diváků: 256.

Ústí n. L.: Ivan Pliasteskyi, Matouš Lank, Navreet Singh Suhan, Ivo Hulpach, Tomáš Hýský, Ronald Martinez, libero Jiří Kořínek. Střídal: Martin Fišer.

Beskydy: Denys Danylov, Tomáš Mišek, Matěj Koloušek, Allan Goncalves, Marek Perry, Jiří Benda, libera Jakub Krejčíček, Štěpán Míček. Střídali: Antonín Klimeš, Martin Hilšer, Jakub Sztolarik, Jakub Malík, Marek Mečiar.