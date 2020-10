Jako mávnutím kouzelného proutku se proměnila hra ústeckých volejbalistů. Z nejhoršího týmu extraligy je postrach favoritů. Prsty v tom má Luboš Bartůněk. Třicetiletý nahrávač je mozkem týmu.

Tři výhry ze čtyř zápasů a třetí místo v tabulce. To je slušná vstup do sezony, co?

Jsme rozhodně spokojení, ani jsme nečekali, že to půjde tímhle stylem. Jsem za to rád. Vyhráli jsme hlavně díky bojovnosti a odhodlání.

Velký podíl na tom máte vy, s vaším návratem šla hra Ústí nahoru. Těší vás, že jste naplnil očekávání?

Je to týmová záležitost. Ale jsem samozřejmě rád, že se to s mým příchodem zvedlo a vyhráváme.

Někdy souhra s novým nahrávačem ze začátku skřípe, ale vám to klape. Čím to je?

S některými kluky už jsem hrál, s tím jsem neměl problém. A s novými hráči si dost sedíme. Až na Chilana jsme spolu byli od začátku srpna, to je výhoda.

Jak se vám zamlouvá impulzivní kouč Vašina? Vyhovuje vám jeho naturel?

Zatím nemám jedinou výtku (úsměv). Jsem rád, že je emotivní trenér. Hlavně při zápasech je vidět, že to s námi prožívá. To se mi hodně líbí. Nemám rád trenéry, kteří jen stojí u lajny a nic nedělají.

Vašina o sobě říká, že je na hráče pes a je těžké to s ním vydržet. Je to pravda?

Jak to říct… když se mu něco nelíbí, tak to prostě řekne. A tak by to mělo být, s tím jenom souhlasím.

Sezonu máte skvěle rozjetou. Chcete letos jednoznačně postoupit do play-off?

Nechci být jako někteří, co vyhlašují útok na první čtyřku nebo na titul. Budeme se dál snažit, abychom se dostali do play-off, v ideálním případě bez předkola. Ale bude to těžké, zvlášť když nás teď čeká ta pauza.

No právě, teď budete stát minimálně dva týdny. Bojíte se, co to s vámi udělá?

Bojím, nebojím… Jsme rozjetý a bude těžké dostat se zpátky do pohody. Ale čeká to všechny a jde o to, kde se s tím jak vyrovná. Věřím, že se s tím vypořádáme a restart sezony zvládneme.