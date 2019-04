Svitavy /FOTOGALERIE/ - Basketbalové Ústí rozehrálo čtvrtfinále play off NBL na palubovce favorizovaných Svitav, kde v obou zápasech padlo až po tuhém boji.

První duel Sluneta ztratila 83:95. „Byl to zápas hoden play off. Rozhodla poslední čtvrtina, ve které jsme dostali čtyřiatřicet bodů, to prostě nejde,“ litoval trenér Ústí Antonín Pištěcký, kterému chyběl zraněný rozehráváč Šotnar.