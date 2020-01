Parádní drama rozhodl poslední střelou 3,6 vteřiny před koncem Michal Mareš, jenž překlopil skóre na konečných 129:128 pro mladíky.

„K celé akci asi není moc co dodávat. Narvaná hala, skvělá atmosféra… Smekám před všemi organizátory, kteří proměnili za 24 hodin halu k nepoznání. Je neuvěřitelné, jak se ta hala může měnit. Myslím, že se to všem muselo líbit,“ rozplýval se ústecký trenér Antonín Pištěcký, jenž vedl v domácí hale mladíky. Vyhrál tak dva zápasy ve dvou dnech proti kouči Děčína a i včera poražených Mazáků Tomáši Greplovi. Pokaždé o bod.

„Historie se opakuje, loni jsme také prohráli v závěru. Já osobně jsem zklamaný, protože my z Opavy jsme sem jeli přes celou republiku, chtěli jsme mladíkům vrátit porážku z loňska, ale nepovedlo se. Vyhráli zkrátka mladí, zasloužili si to,“ konstatoval Jakub Šiřina.

Show bavila, trvala téměř dvě a půl hodiny a nechyběly tradiční dovednostní soutěže. Trojky vyhrál Jurečka z Opavy (ve finále porazil 19:12 Svejcara z Ústí), Slam Dunk vyhrál Hankins z Nymburka a 1 on 1 po obří bitvě ovládl Pavlovič z Pardubic, jenž přetlačil 4:3 Kováře ze Svitav. MVP byl zvolen Puršl.

„Diváci si to užili, kromě basketu viděli i doprovodný program, byl tu Majk Spirit, určitě se nenudili. Tohle je typické spíše pro NBA, je fajn, že si to mohli zažít i v Ústí,“ řekl ústecký pivot z poraženého týmu Pavel Houška, který zažil asi poslední All Star Game. „Asi ano,“ dodal.