Basketbalisté Ústí nad Labem vstoupí dnes večer do bojů o play-off. V prvním zápase předkola vyzvou od 18 hodin doma Kolín. „Budeme potřebovat podporu fanoušků. Rozhodne, který tým se více semkne,“ řekl kouč Ústí Antonín Pištěcký.

Ústí mělo dlouhou dobu nakročeno k přímému postupu, jenže díky neúspěšnému závěru nadstavbové části ho nakonec elitní šestka minula. „Nemá smysl řešit, jestli jsem nebo nejsem spokojen s Kolínem. Já jsem v první řadě nespokojený, protože jsem do předkola vůbec nechtěl,“ vyjádřil se ústecký trenér Antonín Pištěcký. „Nemůžeme si vybírat, zda je lepší USK nebo Kolín, oba skončily v tabulce pod námi a my musíme potvrdit roli favorita,“ dodal rázně.

KOLÍN PŘIŠEL O OPORY

Jeho družinu, která skončila sedmá, čeká desátý Kolín. Ten se musel do předkola prokousat ze skupiny A2, kde ale nakonec do posledního kola bojoval o devátou příčku s USK. Východočeský celek přišel během sezony jak o Šafarčíka, tak o Číže, jenž přestoupil v závěru nadstavbové části do Svitav, přesto Pištěcký ví, že jeho tým nečeká lehká práce. „Odešel jim Číž, ale to je úplně jedno. Kolín to přijede zkusit, nemají co ztratit a je na nás, co soupeři dovolíme. V sezoně přišli také o Šafarčíka, takže budou hrát v užší rotaci, což jim v něčem přitíží, ale v něčem pomůže,“ naznačil. „Hráči nebudou pod takovým tlakem, vědí, že je trenér nevystřídá za každou ztrátu či chybu, a určitě to u nich není jen o cizincích, což potvrzují v posledních kolech. Už v sobotu dali dva jejich mladíci šest z deseti trojek, v celku tedy dvanáct z dvaceti, což je skvělá bilance.“

Ústeckému celku se naopak před play-off rozehráli i další hráči, proti Svitavám dostali prostor Dalibor Fait a Martin David a oba si vedli velice dobře. „Oba si o tu minutáž říkají svými výkony na tréninku a jsem rád, že v zápasech to potvrzují,“ pravil spokojeně jejich trenér. „Dalibor Fait přišel jako hráč, který by se měl víc a víc zapojovat a příští rok být rovnocenným hráčem a českou osou týmu. U Martina Davida je radost sledovat jeho růst a jsem rád, že zde prodloužil o další tři roky.“

Ústí se letos s Kolínem utkalo dvakrát v základní části a pokaždé z toho bylo pořádné drama. První zápas ovládl na severu Čech Kolín, jenž zvítězil 87:86. Odvetu ale zvládlo lépe Ústí, jež opanovalo rovněž infarktový závěr 92:92. Nyní se oba celky utkají v pátek od 18 hodin v Ústí a hned v neděli ve tři odpoledne v Kolíně. Hrát se bude na dvě vítězství, případný rozhodující duel bude na programu v úterý opět v šest večer v metropoli na Labi. „Času je málo, ale třeba hokejisté to tak mají celou sezonu. My na to nejsme úplně zvyklí, ale je to pro všechny stejné. Byl by rozdíl, kdyby třeba někdo týden odpočíval, ale s Kolínem teď máme naprosto rovnocenné podmínky,“ nevymlouval se na rychlý sled zápasů lodivod Slunety.

MUSEJÍ SE SEMKNOUT

„Rozhodovat budou maličkosti, podle mě bude zásadní, jak se semkne kabina. Už loni jsme proti Pardubicím ukázali, že i outsider může potrápit favorita, když je dobře nastavený v hlavě. Klíčové tak bude dobře a rychle zregenerovat, nastavit dobře palice a jít,“ vytyčil důležité faktory. „Budeme potřebovat také podporu fanoušků, víme, že se hraje v netradiční den a čas, ale věříme, že nás přijdou podpořit a my uděláme všechno pro postup do čtvrtfinále,“ uzavřel důrazně.