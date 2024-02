/FOTO, VIDEO/ Ústečtí volejbalisté, kteří v závěru základní části extraligy usilují o záchranu mezi elitou bez účasti v baráži, bodovali ve třetím zápase v řadě. Po senzačním obratu a výhře 3:2 v Brně či domácím vítězstvím 3:0 nad Beskydskem, byli hráči SKV blízko velkému překvapení na palubovce aktuálně druhého Kladna. V televizním střetnutí 23. kola tam nakonec vyválčili životně cenný bod. I když, jaká bude jeho skutečná váha, se ukáže po závěrečných dvou dějstvích.

VIDEOMOMENTKY // Kladno Volejbal cz - VK Ústí nad Labem 3:2, EL Volejbalu 21. 2. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Ústí čekají ještě další top favorité z elitní pětky nejvyšší soutěže - Jihostroj České Budějovice a Karlovarsko. Na poslední Zlín má ústecký celek sice náskok dvou bodů, avšak Fatra disponuje jednoznačně milosrdnějším závěrečným vylosováním.

"Bod z Kladna bude do konce sezóny velmi důležitý. Gratuluji Kladnu k vítězství, ale dnes jsme ty dva body mohli stejně získat i my,“ shrnul pozápasové pocity ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Měl pravdu. Kladno sice porazilo SKV Ústí nad Labem 3:2 (16, 13, -27, 17, 11), avšak i zisk bodu a fakt, že se outsider vrátil po dvou rychle prohraných sadách zpět do zápasů, stojí za ocenění.

"Po prvních dvou setech to vypadalo, že odsud pojedeme hodně rychle. Pro nás má tento bod cenu zlata, nakonec mě mrzí, že nemůžou být dva. Udělali jsme drobné chyby na konci, ale jsem rád, že jsme dnes z toho udělali zápas kvůli Hyzymu, který se bravurně rozloučil s kladenským klubem,“ uvedl Ondřej Žaba, trenér SKV Ústí nad Labem.

Jen pro vysvětlení - bývalá kladenská volejbalová legenda a někdejší reprezentant 40letý Tomáš Hýský totiž nečekaně v prosinci přestoupil do Ústí nad Labem, a tak byl pro něj televizní duel po návratu na na kladenskou palubovku, ještě více specifický.

"Ze ztraceného zápasu můžeme být rádi za bod. Od třetího setu jsme začali brutálně bojovat, Kladno se díky tomu trošku položilo a tiebreak je o dvou třech špatných rozhodnutích a my jsme je udělali," našel vadu na kráse hostující kapitán.

Kladenští těžký zápas podle kouče očekávali. "Myslel jsem si to, zvlášť když Ústí v posledních zápasech hrálo o poznání lépe. První dva sety mi nedávaly za pravdu, protože jsme odváděli skvělý výkon, a vyhráli jsme možná až moc lehce. Pak jsme začali dělat velmi hloupé chyby, možná jsme i ztratili koncentraci. Ústí se vrátilo do zápasu, zatlačilo nás plachtícím servisem a dynamika zápasu byla úplně odlišná. V tiebreaku to bylo buď anebo, byli jsme šťastnější tým. Po průběhu zápasu říkám dobré dva body, ne jeden ztracený, ale dva dobré body,“ uvedl pro portál cvf.cz kladenský kouč Arnaud Josserand.

"Prohospodařili jsme bod. Zápas jsme měli jasně v našich rukou a zase jsme nechali Ústí se vrátit zpět do sedla, a pak jsme to horko těžko hasili. Časem se nám něco povedlo, ale opět jsme utekli hrobníkovi z lopaty. Je to škoda, jede se dál. Věřím, že to v Liberci a proti Příbrami zvládneme a druhé místo uhájíme," dodal kapitán vítězů Adam Zajíček.