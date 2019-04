Ústecký profesionální boxer vyzval držitele australského pásu Tej Pratap Singha, a pokud zkušeného Inda, kterému patří 42. příčka světového ratingu, sejme, otevřou se mu dveře k vysněnému titulovému zápasu.

Agateljan nastoupí k desetikolovému duelu ve střední váze dnes v australském Melbourne. „Soupeř je světová špička, dokonce drží kromě australského titulu i oceánský titul organizace WBA. Ale já se cítím skvěle. Vítězství mě může posunout zase výš,“ svěřil se dosud neporažený Agateljan ve čtvrtek po oficiálním vážení.

Když loni v září skolil doma v Ústí v krvavé řežbě favorizovaného Slováka Roberta Rácze, ocitl se na rozcestí – buď pokračovat v kariéře v Česku, nebo se vydat hledat štěstí do Austrálie. Zvítězila druhá možnost.

„Po vítězství nad Ráczem jsem dostal nabídku i v Česku, ale nebylo to podle mých představ, tak jsem to odmítl a odletěl do Austrálie,“ líčil Agateljan. U protinožců se připravuje společně s bratrem Erikem, který už v Austrálii absolvoval vítězný souboj s Mikem Yarim. „Bratr teď čeká na další nabídky,“ řekl Viktor Agateljan, sedminásobný amatérský mistr České republiky.

Další budoucnost sympatických bratrů se bude odvíjet hlavně od dnešního zápasu. „Pak uvidíme, co bude dál. Pokud tady budu mít lepší možnosti a podmínky, tak budu převážně zde. Ale do Čech se chci určitě vždy vracet, je to můj domov,“ uzavřel arménský rodák.